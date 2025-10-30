Logo

Муштулук за пензионере: Ускоро стиже једнократна помоћ

Извор:

АТВ

30.10.2025

17:42

Коментари:

0
Фото: АТВ

Премијер Зеничко-добојског кантона Незир Пивићи предсједавајући Скупштине Ћазим Хускић присуствовали су данас свечаној сједници Савеза пензионера овог кантона, која је одржана поводом 25. октобра – Дана пензионера Федерације БиХ.

Премијер Пивић је у име институција Зеничко-добојског кантона честитао пензионерима њихов дан, рекавши да Влада Зеничко-добојског кантона нема директну надлежност над пензионерима када је у питању исплата пензија, али има као према грађанима овог кантона у областима социјалне и здравствене заштите.

Нагласио је да Влада заједно са Савезом удружења пензионера ЗДК тражи рјешења како помоћи пензионерској популацији, а посебно пензионерима са најнижим пензијама.

славска трпеза

Занимљивости

Д‌јевојка на урнебесан начин показала шта просјечна српска породица ради пред славу

"Тражимо начин да из кантоналног буџета издвојимо средства за интервентну помоћ и ускоро ћемо објавити на који начин ћемо помоћи пензионерима. Ову помоћ планирамо реализирати до краја године, а планираћемо је и за наредну годину", рекао је премијер Пивић.

Навео је да је за популацију пензионера веома важан и пројекат изградње Нове кантоналне болнице Зеница, чија реализација је започета овог мјесеца потписивањем првог уговора за који су осигурана финансијска средства, а у овој фази градиће се нова Котловница и зграда Онкологије.

