Муштулук за пензионере: Ускоро стиже једнократна помоћ

Премијер Зеничко-добојског кантона Незир Пивићи предсједавајући Скупштине Ћазим Хускић присуствовали су данас свечаној сједници Савеза пензионера овог кантона, која је одржана поводом 25. октобра – Дана пензионера Федерације БиХ.
Премијер Пивић је у име институција Зеничко-добојског кантона честитао пензионерима њихов дан, рекавши да Влада Зеничко-добојског кантона нема директну надлежност над пензионерима када је у питању исплата пензија, али има као према грађанима овог кантона у областима социјалне и здравствене заштите.
Нагласио је да Влада заједно са Савезом удружења пензионера ЗДК тражи рјешења како помоћи пензионерској популацији, а посебно пензионерима са најнижим пензијама.
"Тражимо начин да из кантоналног буџета издвојимо средства за интервентну помоћ и ускоро ћемо објавити на који начин ћемо помоћи пензионерима. Ову помоћ планирамо реализирати до краја године, а планираћемо је и за наредну годину", рекао је премијер Пивић.
Навео је да је за популацију пензионера веома важан и пројекат изградње Нове кантоналне болнице Зеница, чија реализација је започета овог мјесеца потписивањем првог уговора за који су осигурана финансијска средства, а у овој фази градиће се нова Котловница и зграда Онкологије.
