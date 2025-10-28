Пензионер из Хрватске открио "трик" како удвостручује износ пензије

28.10.2025
16:44
Коментари:0
Од 1. јануара ове године, накнада за повраћај амбалаже пића у систему повратне накнаде у Хрватској повећана је са седам на десет центи, у складу с Уредбом о накнадама за управљање отпадом и повратној накнади.
У државама чланицама Европске уније, износ повратне накнаде креће се између 0,10 и 0,40 евра, док је у Хрватској та вриједност прописана Законом о управљању отпадом. Накнада се наплаћује као подстицај грађанима да одвајају амбалажу од осталог отпада и предају је продавцу или у рециклажно двориште.
Током 2023. године, на хрватско тржиште је пласирано око 1,13 милијарди комада амбалаже, а прикупљено је 875 милиона комада – што је око 77 одсто, односно 76.758 тона отпада.
У лову на боце
Многи пензионери у Хрватској допуњују своје скромне пензије скупљањем боца, па их није ријетко видјети рано ујутро, прије него што стигну чистачи са камионима. Неки у „лов“ крећу опремљени шипкама помоћу којих могу досегнути дно контејнера, а мјесечно знају да зараде и до 100 евра, што им помаже да купе храну и основне потрепштине.
Боце скупљају и млади и стари, а на друштвеним мрежама се често дјеле савјети о томе гдје и када је најбоље вријеме за скупљање.
– Одморишта на ауто-путевима су пун погодак. Неки дан сам стао на А3, а старија госпођа вадила је боце из контејнера и имала неколико пуних врећа. Ако јој је такав сваки дан, она буквално удвостручи пензију.
– Оди на аутобуске станице око 13–14 часова, и поподне око 19–20. Код средњих школа најбоље је између 10 и 11, те 16 и 17 часова. Добро прођу и мјеста поред фаст-фудова који продају флаширане сокове – стоји у неким савјетима који круже интернетом.
Свијет
Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи
Иако многи вјерују да боце скупљају само сиромашни, стварност је често другачија.
Знам једног човјека који има апартмане на мору, тениске терене и кафић, али редовно скупља и враћа боце – једноставно, шкрт је. Док сам радила у банци као студенткиња, научила сам да не судиш о богатству по изгледу. Један човјек од око 60 година долазио је сваког мјесеца да орочи 20.000 евра, а на штедњи је имао преко пола милиона. Долазио је необријан, у старој тренерци и распалим чизмама, али је имао сто пута више новца од „господе“ с иПхонеима који су стално били у минусу – наводи се у једној објави на Редиту.
Не плаћа се порез
Појединци који скупљањем амбалаже остваре значајнији приход понекад се запитају да ли на то морају да плате порез. Из хрватске Пореске управе стиже јасан одговор – не морају.
– У складу са Законом о порезу на доходак, отпад се сматра посебном врстом имовине. Међутим, повратна амбалажа се у смислу тог закона не третира као отпад. Дакле, примици остварени од повратних накнада за амбалажу, као и приходи од прикупљања отпада у оквиру организованих акција заштите животне средине, изузети су од опорезивања – навели су из Пореске управе.
Дакле, свако ко у Хрватској скупља боце и лименке – не мора плаћати порез на тај приход. За многе пензионере и грађане са скромним примањима, ово представља важан додатни извор зараде и начин да преживе мјесец, док други у томе виде прилику да поврате дио новца и допринесу очувању животне средине.
(дневно)
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
20
19
15
19
06
19
02
18
57
Тренутно на програму