Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

28.10.2025

16:24

Ana Nikolić pjevačica
Фото: HYPE TV/YouTube

Пјевачица Ана Николић и композитор Горан Ратковић Рале наводно су се вјенчали на Малдивима гдје тренутно уживају у одмору, а по повратку у Србију они ће заједнички живот наставити у Ралетовој луксузној кући на Авали.

Горан Ратковић Рале на Авали је себи направио оазу мира, а једном приликом угостио је екипу Блица у свом дому и показао нам како све изгледа.

ana nikolić-28082025

Сцена

Вјенчали се Ана Николић и Рале

Кућа је изолована, Рале нема прве комшије, те му је приватност загарантована, а двориште је под видео надзором.

У склопу капије се налази и рампа, а изван куће је направио и гаражу за аутомобил.

Кућа је из једног нивоа, љетње дане најчешће проводи у љетњиковцу, а све је опремио у бохо стилу. У дворишту се налазе и високе палме, а љети су ту и велики звучници те се његовим двориштем углавном ори музика.

Он је специјалан дио одвојио за роштиљ и мјесто гдје се љети напољу припрема храна, а ту је и базен са лежаљкама.

Унутрашњост куће у њежним тоновима

У дневној соби се налази кристални лустер и свијетла гарнитура, а ту је и посебан кутак за омиљене књиге.

У дневном боравку је Рале направио и “мини библиотеку” гдје су смјештене његове омиљене књиге.

У продужетку је трпезарија гдје је намештај такође у свијетлим нијансама, а просторију од кухиње раздваја шанк.

Подсјетимо, како медији преносе, Ана и Рале су се вјенчали на једној од најљепших плажа на Малдивима, преноси Блиц.

Ана Николић

Горан Ратковић Рале

vila

kuća

вјенчање

