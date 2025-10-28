Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

28.10.2025
16:24
Коментари:0
Пјевачица Ана Николић и композитор Горан Ратковић Рале наводно су се вјенчали на Малдивима гдје тренутно уживају у одмору, а по повратку у Србију они ће заједнички живот наставити у Ралетовој луксузној кући на Авали.
Пјевачица Ана Николић и композитор Горан Ратковић Рале наводно су се вјенчали на Малдивима гдје тренутно уживају у одмору, а по повратку у Србију они ће заједнички живот наставити у Ралетовој луксузној кући на Авали.
Горан Ратковић Рале на Авали је себи направио оазу мира, а једном приликом угостио је екипу Блица у свом дому и показао нам како све изгледа.
Сцена
Вјенчали се Ана Николић и Рале
Кућа је изолована, Рале нема прве комшије, те му је приватност загарантована, а двориште је под видео надзором.
У склопу капије се налази и рампа, а изван куће је направио и гаражу за аутомобил.
Кућа је из једног нивоа, љетње дане најчешће проводи у љетњиковцу, а све је опремио у бохо стилу. У дворишту се налазе и високе палме, а љети су ту и велики звучници те се његовим двориштем углавном ори музика.
Он је специјалан дио одвојио за роштиљ и мјесто гдје се љети напољу припрема храна, а ту је и базен са лежаљкама.
У дневној соби се налази кристални лустер и свијетла гарнитура, а ту је и посебан кутак за омиљене књиге.
У дневном боравку је Рале направио и “мини библиотеку” гдје су смјештене његове омиљене књиге.
У продужетку је трпезарија гдје је намештај такође у свијетлим нијансама, а просторију од кухиње раздваја шанк.
Подсјетимо, како медији преносе, Ана и Рале су се вјенчали на једној од најљепших плажа на Малдивима, преноси Блиц.
Сцена
3 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
Најчитаније
19
20
19
15
19
06
19
02
18
57
Тренутно на програму