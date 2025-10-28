Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

28.10.2025
16:19
Познати амерички глумац Келси Грејмер, најпознатији по улози др. Frasiera Crane-a у култним серијама “Cheers” и “Frasier”, поновно је постао отац и то у 70. години живота.
Звијезда телевизијских серија открила је радосну вијест сасвим лежерно, током гостовања у подкасту ''Pod Meets World“, гдје је рекао да су он и његова супруга Кејт Волш прије неколико дана добили сина, којем су дали име Кристофер.
За Келси и 46-годишњу Кејт, бившу британску стјуардесу, ово је четврто заједничко дијете, а укупно осмо за славног глумца. Пар је у браку од 2011. године, док Грејмер из прошлих веза има још четворо одрасле дјеце, од којих најстарија кћи има 42 године.
Током живота, Келси је четири пута био у браку. Први пут се оженио 1982. с Дорен Алдерман, с којом има ћерку Спенсер, такође глумицу. Након развода 1990., оженио се Leigh Anne Csuhan, но брак је трајао само годину дана. Трећи брак склопио је 1997. с глумицом и манекенком Камилом Грамер, с којом има двоје дјеце.
Грамеров породични живот обиљежиле су и тешке трагедије. Када је имао 13 година, његов отац је убијен испред породичне куће. Само седам година касније, његова сестра Карен, тада 18-годишњакиња, била је жртва отмице, злостављања и убиства током пљачке у Колорадо Спрингсу.
Грејмер, тада двадесетогодишњак, морао је да идентификује њено тијело догађај који је, како је касније признао, дубоко обиљежио његов живот.
