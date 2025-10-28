Logo

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

28.10.2025

16:19

Коментари:

0
Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио
Фото: Youtube/The View/screenshot

Познати амерички глумац Келси Грејмер, најпознатији по улози др. Frasiera Crane-a у култним серијама “Cheers” и “Frasier”, поновно је постао отац и то у 70. години живота.

Звијезда телевизијских серија открила је радосну вијест сасвим лежерно, током гостовања у подкасту ''Pod Meets World“, гдје је рекао да су он и његова супруга Кејт Волш прије неколико дана добили сина, којем су дали име Кристофер.

За Келси и 46-годишњу Кејт, бившу британску стјуардесу, ово је четврто заједничко дијете, а укупно осмо за славног глумца. Пар је у браку од 2011. године, док Грејмер из прошлих веза има још четворо одрасле дјеце, од којих најстарија кћи има 42 године.

преминуо-преминула-умро-умрла

Култура

Умро глумац из Голог пиштоља

Буран приватни живот и трагедије

Током живота, Келси је четири пута био у браку. Први пут се оженио 1982. с Дорен Алдерман, с којом има ћерку Спенсер, такође глумицу. Након развода 1990., оженио се Leigh Anne Csuhan, но брак је трајао само годину дана. Трећи брак склопио је 1997. с глумицом и манекенком Камилом Грамер, с којом има двоје дјеце.

ilu-ruža-28082025

Култура

Преминуо Урош Мачек

Грамеров породични живот обиљежиле су и тешке трагедије. Када је имао 13 година, његов отац је убијен испред породичне куће. Само седам година касније, његова сестра Карен, тада 18-годишњакиња, била је жртва отмице, злостављања и убиства током пљачке у Колорадо Спрингсу.

Грејмер, тада двадесетогодишњак, морао је да идентификује њено тијело догађај који је, како је касније признао, дубоко обиљежио његов живот.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

glumac

otac

Holivud

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Проклетство Курсаџија: Тешке судбине скоро свих глумаца

Сцена

Проклетство Курсаџија: Тешке судбине скоро свих глумаца

1 д

0
Глумац Килијан Марфи

Култура

Овај познати глумац је био први избор за улогу Томаса Шелбија

2 д

0
Ruža cvijet

Култура

Преминуо познати глумац

3 д

0
Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

Сцена

Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

1 седм

0

Више из рубрике

Старлета послије борбе са алкохолизмом постала наставница

Сцена

Старлета послије борбе са алкохолизмом постала наставница

5 ч

0
Никола Роквић открио да ли има жељу да се замонаши

Сцена

Никола Роквић открио да ли има жељу да се замонаши

6 ч

0
Ева Рас глумица

Сцена

Ева Рас проговорила о интимним односима: ''Лако сам улазила у авантуре''

7 ч

0
Пјевачица Сандра Африка

Сцена

Цијена иде и до 100.000 евра: Ево чим се почастила Сандра Африка

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

Покрет "Сигурна Српска" подржао Бланушу

19

15

Објављен 34. извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација

19

06

Састав кћерке Александра Радојичића ће вас разњежити: ''Мој херој је мој тата''

19

02

Ево када ће Уставни суд БиХ одлучивати о Додиковој апелацији

18

57

Централне вијести, 28.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

16:50

Најбоље из АТВ јутра

инфотејмент

17:10

Центар дана

инфотејмент

18:50

Маркетинг

маркетинг

19:00

АТВ вијести

информативни програм вијести

19:40

Маркетинг

маркетинг

19:43

Спорт

спортски програм

19:50

Маркетинг

маркетинг

Стање на граничним прелазима

Small banner