Ева Рас проговорила о интимним односима: ''Лако сам улазила у авантуре''

28.10.2025
11:34
Коментари:0
Глумица Ева Рас проговорила је о интимним односима и открила да је лако улазила у авантуре због чега је њена мајка била очајна.
"Кад сам била млада сви су се били шокирали од мене, ја сам јако лако одлазила у интимне односе и авантуре и нисам ја то ни крила, а моја мајка је била очајна јер је имала кћерку која је по њеном мишљењу била шљам, али кад сам се заљубила у Раса то је престало. Ја сам могла да живим са Расом да никад немамо интимне односе, јер сам га обожавала" рекла је Ева Рас.
Иначе, својевремено је Ева Рас шокирала признањем да је варала мужа.
"Варала сам Раса у браку, али сам то чинила чистог срца и из љубави. Ја сам се заљубљивала у друге мушкарце, вољела сам их. Не треба вулгаризовати такве односе и сводити их на комбинације или афере, како људи воле да кажу. Такви односи су изнад тога" рекла је Ева.
Открила је како је реаговао њен супруг када му је признала да га је варала.
"Била сам с љубавником на седмом небу, срећна и насмијана и летјела сам. А када бих дошла кући, била сам несрећна. Али ја сам све признала Расу. Рекла сам му да сам га преварила и да сам се заљубила у другог, а онда је он почео да виче на мене и да ме вријеђа... Тада сам га упитала: 'Зашто вичеш, зашто се љутиш? Па ја сам ти управо рекла да волим другог, а дошла сам теби. Вратила сам се кући, изабрала сам тебе!'. Онда је престао да виче и извинио ми се" шокирала је искреношћу Ева Рас једном приликом за домаће медије, преноси "24Седам".
