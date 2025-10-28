Вјенчали се Ана Николић и Рале

Пјевачица и продуцент су се вјенчали на једној од најљепших пјешчаних плажа на овом егзотичном острву, па ће им тако овај одмор, који је услиједио након њиховог помирења послије бурног периода који је сада иза њих, остати у вјечном сјећању, сазнаје Курир.

Коначно срећна

- Ана и Рале су требали да отпутују на Малдиве иду још крајем августа, али то путовање је пропало јер га је она пријавила за физичко насиље, због чега му је била изречена хитна полицијска мјера. Одсјели су у једном од најлуксузнијих ризорта на острву, али договорили су се да Ана не објављује слике са одмора док се не врате. Наравно, она није издржала и одмах је објавила неколико фотки, што је Ралета изнервирало. Ипак, ни на једној фотографији се не види Рале јер ју је он и фоткао. Рале је понио и прстен како би је и званично запросио, што је она одмах прихватила. Посљедњих дана су се добро слагали, а онда је једно јутро тражила од Ратковића да се вјенчају. Он се шокирао и питао је да ли је сигурна. Рекла је да јесте и да одмах иде да се распита шта је све потребно како би рекли судбоносно "да" - прича извор, па наставља:

- Рале је одмах од запослених у ризорту добио све информације, па и то да су вјенчања на Малдивима церемонијална и симболична, не и правно обавезујућа. Односно, речено му је да - да би брак био законски признат, морају да обаве званичну церемонију вјенчања у Србији. Он је рекао Ани да се спреми и да ће то одмах да ураде. Хотелски ризорт им је одмах све организовао по хитном поступку, па су они већ исто вече рекли "да" на плажи приликом заласка сунца. Било је врло емотивно, а Ана је коначно опет срећна, послије бурног периода у њиховој вези. Видјећемо да ли ће тако остати и кад се врате са одмора, кад се ова идила заврши. Већ је почела да испитује Ралета кад ће отићи у општину да и овдје све озаконе, а онда слиједи и вјенчање пред Богом у манастиру Раковица. Ту већ може да настане проблем јер се зна каква је Ана. Али о том - потом - закључује саговорник поменутог портала.

Подсјетимо, Ана Николић је крајем августа пријавила свог партнера за насиље, након чега су обоје завршили у полицији на саслушању.