Ужас у Њемачкој: Србин и два Хрвата бјежали од полиције, па погинули

У близини њемачког града Браншвига догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су погинуле три особе – 34-годишњи држављанин Србије и двојица мушкараца из Хрватске, стари 25 и 31 годину.
Њемачка полиција саопштила је да су страдали возач и његови сапутници, када је аутомобил слетио с моста и завршио у Миттелланд каналу. Према првим информацијама, возач је претходно покушао избјећи полицијску контролу на аутопуту А2. Након што је убрзао и удаљио се великом брзином, патрола је изгубила возило из вида. Око десет минута касније стигли су позиви о тешкој несрећи.
Истражиоци наводе да је возач током бијега возио изразито брзо, претицао друга возила с десне стране и додиривао их при томе. На једном дијелу пута ударио је у заштитну ограду, прешао у супротну траку и фронтално се сударио с другим возилом. Од силине удара, аутомобил је пробио ограду моста и пао у канал.
У возилу које је долазило из супротног смјера налазили су се 47-годишња жена и 53-годишњи мушкарац из Хамбурга. Жена је задобила тешке повреде, али није животно угрожена, док је мушкарац хеликоптером пребачен у болницу, а његово стање остаје критично.
За извлачење аутомобила из канала кориштено је специјално пловило, а возило је заплијењено ради даљње истраге. Полиција чека налаз вјештака који би требао расвијетлити околности несреће, док ће тужилаштво одлучити о обдукцији погинулих.
Полиција још покушава утврдити тачан слијед догађаја и разлоге због којих је возач покушао избјећи контролу.
