Јокић наставља доминацију: Новим трипл-даблом срушио Минесоту

Никола Јокић наставља да терорише противничке одбране! Српски ас предводио је Денвер Нагетсе до убједљиве победе над Минесотом Тимбервулвсима (127:114) у Минеаполису, забиљеживши свој трећи трипл-дабл у само три утакмице нове НБА сезоне.
Јокић је меч завршио са 25 поена (шут 9/10 из игре), уз 19 скокова и 10 асистенција, још једном потврдивши да је у врхунској форми и да планира да и ове сезоне диктира темпо у лиги.
Денвер је меч преломио у трећој четвртини, коју је добио са чак 45:28. У том периоду бриљирао је и Џамал Мареј, који је постигао 23 од своја укупно 43 поена, уз четири погођене тројке. Тим Хардавеј Џуниор са 20 поена и Пејтон Вотсон са 12, једини су још били двоцифрени код Нагетса
