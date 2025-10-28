Logo

Јокић наставља доминацију: Новим трипл-даблом срушио Минесоту

Извор:

Телеграф

28.10.2025

07:06

Коментари:

0
Никола Јокић наставља да терорише противничке одбране! Српски ас предводио је Денвер Нагетсе до убједљиве победе над Минесотом Тимбервулвсима (127:114) у Минеаполису, забиљеживши свој трећи трипл-дабл у само три утакмице нове НБА сезоне.

Јокић је меч завршио са 25 поена (шут 9/10 из игре), уз 19 скокова и 10 асистенција, још једном потврдивши да је у врхунској форми и да планира да и ове сезоне диктира темпо у лиги.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Друштво

Славимо Светог свештеномученика Лукијана: Данас се треба сјетити ових ријечи патријарха Павла

Денвер је меч преломио у трећој четвртини, коју је добио са чак 45:28. У том периоду бриљирао је и Џамал Мареј, који је постигао 23 од своја укупно 43 поена, уз четири погођене тројке. Тим Хардавеј Џуниор са 20 поена и Пејтон Вотсон са 12, једини су још били двоцифрени код Нагетса

