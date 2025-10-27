Тешка срамота: Младожења изговорио име бивше пред олтаром

Извор:
Током вјенчања, младожења је случајно изговорио име бивше дјевојке умјесто младе, а видео је убрзо постао веома виралан
Од свих неугодности које могу да се догоде на вјенчању, погрешно изговарање имена партнера током вјенчања сигурно је при самом врху листе. Управо то се догодило Ендру Филдесу (51) из Харлингтона, који је током церемоније вјенчања, умјесто имена своје будуће супруге Ребеке (46), изговорио – име бивше дјевојке.
Церемонија се одржала у матичарској канцеларији у Бедфордсиру у октобру 2023. године, након шест година заједничког живота. Иако је пар до тада био сигуран у свој однос, нервоза је учинила своје. Ендру је дрхтао, знојио се и у тренутку завета рекао "Сара", име жене са којом је био у вези пуних 15 година.
Ребека је, умјесто да се увриједи, реаговала смијехом. Чак је објавила снимак овог тренутка на ТикТоку уз духовит опис: „Када те нови муж назове именом своје бивше“. Клип је брзо привукао пажњу, сакупивши више од 37.800 прегледа и бројне коментаре корисника, од којих су неки ситуацију упоредили са чувеном сценом из серије "Пријатељи", када Рос на вјенчању каже "Рејчел" умјесто "Емили".
@scalesfeathersandfur Oh dear 🫣#weddingday #weddingvowsgonewrong #nohedidnt ♬ original sound - bec_Fildes
Ендру признаје да је то био најгори могући тренутак за такву грешку:
- Да будем поштен, Ребека има друго име које је слично, па сам помешао док сам говорио. Био сам у паници, пред породицом и пријатељима, и нисам ни приметио шта сам рекао док ме није исправила.
"Прави Рос и Рејчел тренутак"
Младожења је ситуацију описао као "прави Рос и Рејчел момент", уз осмијех признајући да је цијели живот избјегавао јавне наступе и да му је стајање пред публиком изузетно непријатно. Његов брат је одмах покрио лице руком, син одмахнуо главом, а Ендру је схватио да се догодило нешто што ће остати запамћено. Упркос томе, вјенчање описује као "најљепши дан у животу".
- Смијала се, воли да се шали на мој рачун. Често споменемо тај тренутак. И даље ми је мало непријатно, али не схватам превише озбиљно, наводи ДејлиМејл.
Ребека, која ради као шетач паса, каже да је била изненађена, али да је вјеровала мужу:
- Није идеално чути име бивше на сопственом вјенчању, али знам да није било злонамерно. Била је то грешка из нервозе. Само сам се насмијала. Сада се шалим да ми дугује право вјенчање на којем ће правилно изговорити моје име.
На ТикТоку су коментари били подељени: "Рос и Рејчел момент", "Рос Гелар, јеси ли то ти?", "Не бих му ово опростила никада", "Ја бих изашла из цркве."
