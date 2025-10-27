Не заборавите замијенити новчанице, рок истиче у децембру!

27.10.2025
22:36
Коментари:0
Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) подсјећа на рокове у поступку замјене новчаница конвертибилне марке апоена 10 КМ, 20 КМ, 50 КМ и 100 КМ пуштених у оптицај у периоду од 1998. до 2009. године.
Ријеч је о новчаницама које су повучене из оптицаја и престале бити законско средство плаћања 31. децембра 2024. године.
Градови и општине
Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!
Замјену наведених новчаница, након што су престале бити законско средство плаћања, у 2025. години обављају комерцијалне банке у Босни и Херцеговини, закључно са 31. децембром 2025. године.
Позивају се грађани који посједују ове новчанице да обаве замјену у комерцијалним банкама до 31. децембра 2025. године, јер комерцијалне банке имају широку пословну мрежу која је доступна широм Босне и Херцеговине.
Друштво
Наставник физички напао дијете у школи?
Након истека рока за замјену у комерцијалним банкама, замјену ће обављати Централна банка Босне и Херцеговине на локацијама у Сарајеву, на адреси Маршала Тита 25 и Бањалуци, на адреси Видовданска 19, у року од 10 година, почев од 1. јануара 2026. године, закључно са 31. децембром 2035. године.
Централна банка ће до краја године објавити акт којим ће регулисати поступак замјене новчаница код Централне банке од 2026. године, о чему ће се обавијестити јавност.
Свијет
Руси упозоравају: Рат у свемиру
Сви подаци о новчаницама које се повлаче из оптицаја и престале су бити законско средство плаћања доступни су на интернетској страници Централне банке Босне и Херцеговине https://www.cbbh.ba у категорији Новац/Новчанице КМ које су повучене из оптицаја и престале су бити законско средство плаћања и Замјена готовог новца КМ неприкладног за оптицај.
За све додатне информације везано за поступак замјене новчаница, упити се могу послати на е-маил: povlacenje.novcanica.km@cbbh.ba или на бројеве телефона: +387 33 278 335 и +387 33 278 212.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
54
22
52
22
42
22
36
22
31
Тренутно на програму