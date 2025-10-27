Logo

Не заборавите замијенити новчанице, рок истиче у децембру!

27.10.2025

22:36

Коментари:

0
Marke Konvertibilna marka Novac
Фото: Централна банка

Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) подсјећа на рокове у поступку замјене новчаница конвертибилне марке апоена 10 КМ, 20 КМ, 50 КМ и 100 КМ пуштених у оптицај у периоду од 1998. до 2009. године.

Ријеч је о новчаницама које су повучене из оптицаја и престале бити законско средство плаћања 31. децембра 2024. године.

Крупа на Врбасу - 270925

Градови и општине

Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!

Замјену наведених новчаница, након што су престале бити законско средство плаћања, у 2025. години обављају комерцијалне банке у Босни и Херцеговини, закључно са 31. децембром 2025. године.

Позивају се грађани који посједују ове новчанице да обаве замјену у комерцијалним банкама до 31. децембра 2025. године, јер комерцијалне банке имају широку пословну мрежу која је доступна широм Босне и Херцеговине.

ILU-SKOLA-28082025

Друштво

Наставник физички напао дијете у школи?

Након истека рока за замјену у комерцијалним банкама, замјену ће обављати Централна банка Босне и Херцеговине на локацијама у Сарајеву, на адреси Маршала Тита 25 и Бањалуци, на адреси Видовданска 19, у року од 10 година, почев од 1. јануара 2026. године, закључно са 31. децембром 2035. године.

Централна банка ће до краја године објавити акт којим ће регулисати поступак замјене новчаница код Централне банке од 2026. године, о чему ће се обавијестити јавност.

SVEMIR-SATELIT-190925

Свијет

Руси упозоравају: Рат у свемиру

Сви подаци о новчаницама које се повлаче из оптицаја и престале су бити законско средство плаћања доступни су на интернетској страници Централне банке Босне и Херцеговине https://www.cbbh.ba у категорији Новац/Новчанице КМ које су повучене из оптицаја и престале су бити законско средство плаћања и Замјена готовог новца КМ неприкладног за оптицај.

За све додатне информације везано за поступак замјене новчаница, упити се могу послати на е-маил: povlacenje.novcanica.km@cbbh.ba или на бројеве телефона: +387 33 278 335 и +387 33 278 212.

Подијели:

Тагови:

novčanice

Centralna banka BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију

Свијет

Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију

16 ч

0
Пси плаве боје примијећени у Чернобиљу, научници шокирани

Свијет

Пси плаве боје примијећени у Чернобиљу, научници шокирани

1 ч

0
Ко пронађе Тедија, зарадиће 10.000 КМ

Регион

Ко пронађе Тедија, зарадиће 10.000 КМ

2 ч

0
Нова варијанта ковида "Франкештајн" хара Европом: Ево о чему је ријеч

Свијет

Нова варијанта ковида "Франкештајн" хара Европом: Ево о чему је ријеч

3 ч

0

Више из рубрике

Школа

Друштво

Наставник физички напао дијете у школи?

1 ч

0
Имран Хосеин на удару због одласка у Поточаре, поручују му да је издајник

Друштво

Имран Хосеин на удару због одласка у Поточаре, поручују му да је издајник

1 ч

0
Миле Стевић (29) из Лопара засадио 1.000 шљива: “Иде ми од руке, видим перспективу”

Друштво

Миле Стевић (29) из Лопара засадио 1.000 шљива: “Иде ми од руке, видим перспективу”

2 ч

0
И сутра се пости: Празнујемо свеца који нас подсјећа да чинимо добро другима

Друштво

И сутра се пости: Празнујемо свеца који нас подсјећа да чинимо добро другима

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Тешка срамота: Младожења изговорио име бивше пред олтаром

22

52

Одложено или отказано готово 3.800 летова

22

42

Додик: Очекујем другачију атмосферу на сједници Савјета безбједности

22

36

Не заборавите замијенити новчанице, рок истиче у децембру!

22

31

Село у Републици Српској уписано на листу најбољих на свијету!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner