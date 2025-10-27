Logo

И сутра се пости: Празнујемо свеца који нас подсјећа да чинимо добро другима

27.10.2025

27.10.2025

21:43

И сутра се пости: Празнујемо свеца који нас подсјећа да чинимо добро другима
Фото: ATV

Свети Лукијан, свештеномученик који је живио у Самосату у Сирији, рођен је у благородној породици и још у младости стекао изузетно широко образовање – како свјетовно, тако и духовно. Његов живот био је примјер постојаности у вјери, скромности и подвижничке строгости, али и људске храбрости у времену када је зло владало свијетом.

Живот у служби вјере

Од најранијих година, Лукијан је показивао дубоку мудрост и посвећеност Богу. Цијели свој иметак раздао је сиромашнима, а издржавао се писањем поучних дјела, која су била његово “духовно занатство”. Његов допринос цркви био је непроцјењив: исправљао је многа мјеста у Светом Писму која су јеретици искварили, да би истина Христова остала очувана за будуће генерације. Због своје учености и преданости, рукоположен је за презвитера у Антиохији.

Али живот светаца није био лак. Свети Лукијан је живио у вријеме страшног гоњења хришћана под царем Максимијаном. Његово име нашло се на списку оних које је цар желио да погуби, а завидни свештеник Панкратије издао га је да би себи прибавио корист и преузео вођење манастира.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Сутра славимо Свету Петку: Ево које обичаје требате испоштовати

Страдање и неустрашивост

Гоњења су била сурова. Ни дјеца нису била поштеђена – два дјечака која нису хтјела да једу од идолских жртава бачена су у врело купатило и предала су душу Богу у мукама. Ученица Пелагија, да би сачувала дјевствену чистоту, бацила се с крова и погинула.

Лукијан је доведен пред цара у Никомидију, али ни у том тренутку није изгубио снагу вјере. На путу до тамнице, савјетима и молитвама обратио је у хришћанство чак четрдесет војника, који су сви касније поднијели мученичку смрт. Сама тамница била је мјесто искушења – пребијан, лишен хране и воде, остао је вјеран Христу. Умро је 7. јануара 311. године, остајући непоколебљив и духом слободан, док је тијело поклекнуло пред глађу.

CRKVA-070925

Друштво

Срби светкују велике мученике: Помолите се за здравље и љубав, изговорите ове ријечи

Свети Лукијан и лекција за нас

Свети Лукијан није само историјска личност – он је светац који нас подсјећа на све оно лоше што може да затре људску душу: завист, издају, насиље, похлепу и лаж. Његов живот нас учи како да останемо постојани пред искушењима и како да снагом вјере и доброте надвладамо зло које нас окружује. Његова спремност да се одрекне свега – материјалног, тјелесног и чак живота – у служби истине и љубави према Богу, примјер је како свако од нас може да се бори против слабости и гријеха у сопственом животу.

Обичаји и вјеровања

Иако дан Светог Лукијана није уписан црвеним словом у православни календар, Српска православна црква и вјерници га поштују. На овај дан се пости, у знак сјећања на његову жртву, и размишља се о снази вјере и подвижничког рада. Традиција нас учи да чинимо добро другима и да се сјећамо како истинска моћ лежи у духу, а не у тјелесној сили или земаљским богатствима.

spc crkva manastir

Друштво

Славимо Светог апостола Филипа: Ево шта традиција налаже да се данас уради

Тропар Светом Лукијану (глас 4)''Мученик Твој, Господе, Лукијан, у страдању своме је примио непропадљиви вијенац од Тебе, Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побиједи, а разори и немоћну дрскост демона: његовим молитвама спаси душе наше.“

Поука Светог Лукијана

Сјећање на Светог Лукијана подсјећа нас да не смијемо затварати очи пред злом – ни у свијету, ни у себи. Његова непоколебљива вјера у Христа, стрпљење пред патњом и спремност да се одрекне свега у служби добра, остаје светионик за свакога ко жели да свој живот води правдом, љубављу и храброшћу. Свети Лукијан нас учи да се суочимо с изазовима, да истрајемо у неправди и да будемо свјетло у свијету који често заборавља на доброту, преноси Она.рс.

