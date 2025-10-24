Славимо Светог апостола Филипа: Ево шта традиција налаже да се данас уради

24.10.2025
Српска православна црква и њени вјерници данас, 24. октобра, обиљежавају дан Светог апостола Филипа, ђакона из Кесарије (данашња Палестина).
Филип је био познати учитељ и проповиједник хришћанства, који је цијели свој живот посветио описмењаваниу и едукацији људи свих вјера и националности.
рема предању, Филип је био у дилеми да ли да бјежи у Самарију због прогона хришћана. У сну му се јавио Бог, рекавши му да има разлога за страх, али и да треба да настави са ширењем хришћанства. Филип није желио да ужива у благодатима сам, па је повео пријатеља Натанаила, за којег се сматра да је апостол Вартоломеј.
Филип је проповиједао по многим крајевима Азије и Грчке, а према легенди, заједно са апостолом Јованом и сестром Маријамном, боравио је у граду Јерапољу, гдје су се суочили са опасном змијом коју су обожавали незнабошци. Апостоли су молитвом умртвили змију, што је изазвало гнијев људи.
Према једној верзији, Филип је распет на дрвету, док је Вартоломеј такође доживио мучеништво. У тренутку Филиповог распећа, земља се отворила и прогутала многе присутне, док су његови посљедњи тренуци били испуњени молитвом за своје мучитеље.
Мошти Светог Филипа касније су пренијете у Рим.
Овај дан је значајан и због поклада који претходе Божићном посту, познатом и као Филипов пост. Традиционално, на овај дан се припрема богата вечера у кругу породице, како би се обиљежила ова важна прилика, преноси Телеграф.
