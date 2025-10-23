Борба особа са инвалидитетом за паркинг мјесто

Извор:
АТВ
23.10.2025
19:44
Коментари:0
Бахато паркирање на мјестима за особе са инвалидитетом оних који немају право на то, постаје свакодневница у Бања Луци. Казна од 200 конвертибилних марака, многим возачима није препрека.
"Доста људи оставља паркиране аутомобиле на тротоарима и то нама када наиђемо на такав ауто ствара велики проблем јер морамо или да се вратимо или да тражимо неку помоћ да сиђемо са тротоара и наставили кретање цестом", рекао је Зоран Вујин, члан удружења "Степ".
Од иницијативе да се казне повећају са 200 на 500 КМ и уведе казнени бод, није било ништа. Постојала је и одлука да се средства од наплаћених казни усмјере удружењима која окупљају особе са инвалидитетом, али ни то се није десило.
"2023. је скупштина града донијела одлуку да се сви бахати возачи који паркирају на паркинг мјеста означена за лица са инвалидитетом кажњавају 500 конвертибилних марака, оно што је у протеклом периоду установљено јесте да је поприличан износ средстава прикупљен из тог вида кажњавања, имамо тачан податак да је то било близу 12000 конвертибилних марака", рекао је Бојан Пећанац. бивши одборник у Скупштини Града Бањалука.
Према подацима Градске управе, број издатих казни за непрописно паркирање расте из године у годину.
"До 22. октобра 2025. године комунални полицајци издали су 1.139 прекршајних налога за непрописно паркирање на мјестима резервисаним за особе са инвалидитетом", наводе из Градске управе.
Казне могу бити мјера, али не и рјешење. Право питање је, када ће поштовање прописа постати ствар свијести, а не страха од новчаног налога? За особе са инвалидитетом, свака препрека значи подсјетник да друштво још није довољно приступачно.равноправност не почиње на паркингу, него у начину на који свако од нас поштује туђе право на простор и достојанство.
