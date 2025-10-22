Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

22.10.2025
Од данас дјеца поново иду у вртиће, а родитељи плаћају исту, а не већу цијену захваљујући одговорној одлуци и јединству скупштинске већине, истакао је предсједник Скупштине Града Бањалука Љубо Нинковић.
- Договор који је постигнут између васпитача и Градске управе потврдио је оно што смо од почетка тврдили и на чему смо истрајали, у буџету има довољно новца за повећање плата и нема никакве потребе да се цијена вртића повећава. Жао ми је што је уопште морало доћи до прекида рада и штрајка, те што су дјеца и родитељи испаштали. Ипак, јасно је да васпитачи нису имали другог избора осим да изврше снажан притисак на градоначелника, јер без тога он не би признао да средстава има довољно - истиче се у саопштењу Нинковића.
Наши васпитачи заслужују и веће плате од тренутно договорених и зато ће имати подршку Скупштине града у остваривању свог крајњег захтјева, а то је повећање од 20% и потписивање колективног уговора.
