Уставни суд Српске донио одлуку: Бањалучани нису требали да плаћају овај дио рачуна за воду

Извор:
СРНА
22.10.2025
13:33
Коментари:0
Уставни суд Републике Српске одлучио је да поједине одредбе Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији града Бањалука, те закључка о сагласности на повећање варијабилног дијела јединствене цијене воде нису у складу са Уставом Републике Српске и Законом о комуналној дјелатности.
Укинутим одредбама Скупштина града Бањалука је увела обавезу плаћања мјесечне накнаде за мјерно мјесто и мјерни инструмент чија висина је одређена према профилу водомјера, што по оцјени Уставног суда представља посебну накнаду коју Закон о комуналним дјелатностима не предвиђа.
Из Уставног суда је саопштено да мјерно мјесто и мјерни инструмент чине саставни дио комуналне инфраструктуре и средства за њихово одржавање се обезбјеђују из цијене комуналне услуге.
Због тога је, по мишљењу Уставног суда, комунално предузеће дужно да из цијене коју плаћају крајњи корисници обезбиједи одржавање мјерног мјеста и мјерног инструмента, као и њихово исправно функционисање, без увођења посебне накнаде за њихово одржавање.
