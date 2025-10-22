Бањалучанин нашао грешку у систему и преко ноћи постао милионер

Извор:
Српскаинфо
22.10.2025
09:45
Коментари:0
Вјеровали или не, у тишини једне бањалучке ноћи, док је град спавао, један младић открио је нешто што многи сањају, а ријетки доживе.
У свијету дигиталних валута, гдје се милијарде помјерају невидљиво, пронашао је “пукотину у систему”, глич који му је промијенио живот, пише у свом тексту портал Српскаинфо.
Све је почело скромно. Имао је само стотину долара и знатижељу која не да мира. Током једне ноћи трговао је криптовалутама, пратећи бројке које су се кретале муњевито. Плус педесет, минус десет, па опет горе. У пар секунди профит је растао, готово непримјетно.
Друштво
Србији пријети 30 дана под снијегом, шта очекује БиХ?
Отишао је на спавање, мислећи да је све само статистика.
Ујутро, међутим, екран му је показао нешто што није могло бити стварно. На рачуну, цифра која брише границу између сна и јаве. Кажу да му је крв нестала из лица. Прва помисао: “Јесам ли учинио нешто забрањено?”
Позвао је неколико старијих колега, стручњака који су навикли на необичне ситуације, али не и на овакве. Прегледали су све. Закључак је био невјероватан, алгоритам је заиста имао грешку, мали “лом у матрици” који је створио ланац узастопних добитака.
Култура
Стиже нови Роки, али без Сталонеа
Млади Бањалучанин тада је донио одлуку која би већини била незамислива, без помпе, без објава, без блицева. Спаковао је своје и нестао. Нема га ни на мрежама, ни у кафићима, ни међу причама града. Само легенда о младићу који је пронашао начин да превари дигитални свијет и нестао из њега.
Неки кажу да живи негдје далеко, близу мора. Други да се бави истраживањем вјештачке интелигенције. А трећи, да никада није ни постојао.
Било како било, прича о њему и даље кружи Бањалуком, као дигитална бајка о срећи, генијалности и тајни која је, можда, боље да остане неоткривена.
Ми му у сваком случају желимо дуг и здрав живот.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
15 ч0
Бања Лука
20 ч1
Бања Лука
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
19
11
14
11
07
11
03
10
59
Тренутно на програму