Србији пријети 30 дана под снијегом, шта очекује БиХ?

Tanjug / AP

Према најавама Републичког хидрометеоролошког завода, очекује нас оштра и најхладнија зима у последњих 20 година. О томе говори и метеоролог Иван Ристић.

Према његовој прогнози, можемо још мало да уживамо у топлим данима, али ускоро нам се ближи хладан зима.

"Атмосферске осцилације које ми користимо за дугорочне прогнозе указују да ће баш ова зима бити јако хладна. Према подацима од посљедњих 20 година видимо да ће ова зима бити једна од хладнијих, ако не и најхладнија. То у пракси значи да ће падати снијег, а температура ће бити доста дана испод нуле. На примјер, ако буде зима као осамдесетих година, што је врло вјероватно, значи да ћемо у Београду имати 30 дана са снијежним покривачем - прогнозира Ристић.

Када ће се забијелити цијела Србија

Ако се остваре модели прогнозе о за зими, како каже Ристић, пред нама је и опасан минус.

- Очито да нас чека једна зима која ће оставити за себе, ако ништа друго, те бијеле фотографије са снијегом. Око 24. новембра први снијежни покривач можемо имати у нижим предјелима свуда у Србији, а најраније то се може десити већ од 15. новембра. Ипак, метеоролошке мапе дјелују као да ће сваки час бити снијег у нижим предјелима - истиче он.

Занимљивости Ретроградни Меркур у Стријелцу – период преиспитивања истине и планова

Метеоролог је говорио и о томе колико ће температура да се спусти испод нуле.

- Чак и овдје у нижим предјелима ће температура бити прилично испод минус 10 степени. У Београду, ако буде минус 12, 13, то је већ тотално другачији осјећај, то је баш хладно. Кад сам ја био мали, осамдесетих година, температура је била чак и минус 21. Ми смо данас заборавили како изгледају праве зиме. Ето и ја сам заборавио, а млади ни не знају како изгледа температура која иде до минус 20 - каже Ристић за Курир.

Прогноза за БиХ

Реалнију слику о развоју синиоптике током предстојаће зиме имаћемо у новембру, када моделу буду узели у обзир октобарске податке, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог Марко Чубрило.

Када је у питању синоптика над Европом, у обзим се мора узети знатно више осталих глобалних фактора, посебно ове године када је питање хоће ли „Ла Нина“ уопште бити дефинисана као појава.

Источне фаза QBO осцилације заједно са топлом АМО и ПДО фазом дају сигнал за нестабилнији и поларни вртлог, који би био склон нарушавању, па чак и прекидању у стратосфери, уколико дође до њеног наглог загријавања. Зиме са оваквом поставком глобалних фактора су најчешће имале период наглог загријавања стратосфере доста рано, у децембру или почетком јанауара.

Зато се, када је Европа у питању, мора бити врло опрезан код давања дугорочне зимске прогнозе времена и то није ни могуће прије половине новембра.

Посматрајући најквалитетнији сезонски модел (сезонски ECMWF), опажа се одређен потренцијал за хладно вријеме, али далеко од тога да је он сигуран. Позитивна аномалија у ваздушном притиску се симулира од сјеверног и средњег Атлантика преко сјеверозападне до средишње, али и источне Европе. У оваквом поставци ваздушног притиска би по источној периферији тог антициклона могао стизати хладан ваздух са сјевероистока или истока, али да би заиста постало врло хладно, антициклон би се морао помјерити више ка Гренланду и пружити ка Скандинавији, формирајући антициклонални блок по којем би се са Арктика и из Сибира ка већем дијелу Европе спуштао врло хладан ваздух.

Друштво Хладна зима једном у 12 година, а ове године се све поклапа

Тога, за сада, нема и видјећемо у ком правцу ће ићи новембарска ажурирања.Такву синоптику, за сада, даје само ЦМА (кинески модел). Уколико би се она остварила, зима би заиста могла бити врло хладна и сњежна. Не треба сметнути са ума ни моделе попут америчког ЦФСВ2, који немају готово никакав сигнал за блокаду, те би зима у том случају била релативно топла и сува.

„За сада бих рекао да постоји доста јак потенцијал да зима буде око или мало хладнија од просјека, али, за сада, нема најаве никакве поларне хладноће и великих сњегова. Јаснију слику о синоптици током зиме која је пред нама, имаћемо тек послије 15. новембра, када су модели поново ажурирају“, наводи се у објави.