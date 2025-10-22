Logo

Данас сахрана генерала Павковића

Извор:

СРНА

22.10.2025

07:56

Коментари:

1
Данас сахрана генерала Павковића
Фото: Printscreen/Balkan info

Некадашњи начелник Генералштаба Војске Југославије генерал Небојша Павковић биће сахрањен данас у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.

Опијело ће бити служено у 13.00 часова, док је сахрана планирана у 13.30 часова, саопштила је породица.

Генерал Небојша Павковић преминуо је прије два дана на Војномедицинској академији у Београду у 79. години.

Павковић је 28. септембра због лошег здравственог стања, на захтјев Владе Србије пуштен из затвора у Финској, гдје је био на одслужењу затворске казне по пресуди суда у Хагу и по повратку лијечен на ВМА.

Павковић је рођен у Сењском Руднику 10. априла 1946. године. Учитељску школу завршио је 1966. године у Алексинцу, а високе војне школе у Београду.

Небојша Павковић

Србија

Генерал Небојша Павковић биће сахрањен сутра у Алеји заслужних грађана у Београду

Од 2000. до 2002. године обављао је дужност начелника Генералштаба, а током НАТО агресије 1999. године дужност команданта Треће армије Војске Југославије.

Хашки трибунал осудио га је 2009. године на 22 године затвора под оптужбом за злочине против човјечности и кршење закона и обичаја ратовања.

Оптужница је отпечаћена у октобру 2003. године, а он се 2005. године предао Хашком трибуналу,

Коментари (1)
