Данас сахрана генерала Павковића

Некадашњи начелник Генералштаба Војске Југославије генерал Небојша Павковић биће сахрањен данас у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.
Опијело ће бити служено у 13.00 часова, док је сахрана планирана у 13.30 часова, саопштила је породица.
Генерал Небојша Павковић преминуо је прије два дана на Војномедицинској академији у Београду у 79. години.
Павковић је 28. септембра због лошег здравственог стања, на захтјев Владе Србије пуштен из затвора у Финској, гдје је био на одслужењу затворске казне по пресуди суда у Хагу и по повратку лијечен на ВМА.
Павковић је рођен у Сењском Руднику 10. априла 1946. године. Учитељску школу завршио је 1966. године у Алексинцу, а високе војне школе у Београду.
Од 2000. до 2002. године обављао је дужност начелника Генералштаба, а током НАТО агресије 1999. године дужност команданта Треће армије Војске Југославије.
Хашки трибунал осудио га је 2009. године на 22 године затвора под оптужбом за злочине против човјечности и кршење закона и обичаја ратовања.
Оптужница је отпечаћена у октобру 2003. године, а он се 2005. године предао Хашком трибуналу,
