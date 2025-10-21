Logo

Метеоролог открио каква зима се очекује

21.10.2025

21:07


Фото: Pixabay

Иако се наредних дана очекује топлије вријеме, метеоролози су најавили да је поларни вртлог већ у ниском старту и да ће од петка спустити температуре на јесење вриједности и донијеће доста падавина. Уз хладна јутра, облачност и сунчане интервале до четвртка ћемо се на кратко присјетити љета, а већ наредног дана постепено ћемо ући у праву јесен, а врло брзо и зиму.

Зима која нас чека би могла да нас подсјети на осамдесете година прошлог вијека када је у Београду било и до 30 дана сњежног покривача.

Метеоролог Иван Ристић објашњава да ће посљедица југозападног струјања, сутра и само још у четвртак, бити топлије вријеме, са максималном дневном температуром до 25 степени.

- Од петка поново промјена времена. Долази нам поларни вртлог, а то значи да до нас стиже ваздух са сјеверног пола, а уз њега иде и киша. Температура ће почети да пада и од сљедеће недјеље очекујем праве јесење температуре, између 10 и 15 степени, а на планине се поново враћа снијег. Када је снијег пао почетком октобра на Копаонику отопио се, а сада су много веће шансе да се нова количина задржи - Иван Ристић.

Повратак зиме из 80-их и дебео снијег

До краја октобра задржаће се хладније јесење вријеме уз падавине, а почетком новембра ће се атмосфера стабилизовати, долази благо отопљење.

- Извориште хладног ваздуха је у Гренландском мору. У овом периоду године је још увијек релативно топао, не може да донесе снијег у ниже предјеле, али је ипак доста хладан и атмосферске осцилације показују да ће и ова зима бити хладна у односу на претходне. Чешће ће падати снијег, температура ће падати испод 0 степени и ако буде зима као осамдесетих година прошлог вијека, то значи да нам се враћа ретро зима и да би у Београду могло да буде 30 дана са 20-30 цм сњежног покривача у континуитету - поручује Ристић.

Вријеме на планинама и када нас чека први снијег

Вјерује да ће ако се остваре дугорочне прогнозе за зиму на планинама бити и до -20 степени, док ће у нижим предјелима повремено бити -10 до -12 степени. Имаћемо потпуно другачији осјећај зиме у односу на претходне.

- Наша омладина и не зна како изгледа права зима. Када су хладније зиме онда имамо и ледену кишу и дува хладна кошава. Према мојој дугорочној временској прогнози, први снијег би требао да падне 24. новембра, али не би ме изненадило да буде и раније. За сада иде јаче захлађење сљедеће недјеље. Још увијек је то ваздух са копна, а не мора, и није толико хладан да би могао да падне снијег и у ниже предјеле, али се зато сигурно пахуље враћају на планине - каже Иван Ристић.

Топлији почетак и сњежни крај новембра

На питање какав нас новембар очекује, Ристић каже да ће почетак мјесеца обиљежити благо отопљење, али јутра ће бити бити магловита и хладна, а од друге декаде би поново кренуо хладан ваздух са истока и то би повећало шансе за снијег.

- Највише на вријеме на Балкану утичу конвективна дешавања у Пацифику и Индијском океану. Дефинитивно мапе показују хладнију зиму. Температура је клацкалици и послије Михољског дана у четвртак, опраштамо се од љетних епизода и улазимо у све хладнији период који нас води ка правој зими - закључује Ристић.

Временска прогноза

Temperatura

zima

