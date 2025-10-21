Цвијановић за АТВ: Писмо Сене Узуновић показује да нема правне сигурности у БиХ

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је гостујући у АТВ-овој емисији "У првом плану" да они који не желе мир и стабилност су направили причу да Милорад Додик не може бити предсједник партије.
"Може и остаће, наравно, предсједник партије", поручила је Цвијановићева.
Цвијановићева истиче да то што је Суд БиХ послао допис ЦИК-у гдје наводе сходно правним посљедицама да Милорад Додик не може бити предсједник СНСД-а само показује да у овој земљи не можете имати никакву правну сигурност.
"С обзиром да смо већ имали одређена тумачења Суда и на су се односила на оно вријеме када је требало да се региструје СНСД-е за учешће у изборима који су наметнути и тада је одлучено на један начин, а сада видимо да је један судија који није надлежан да одлучује о тим стварима нити да тумачи или даје објашњења ове врсте, ставио на дневни ред ЦИК-а такво једно питање", истакла је Цвијановићева.
Она истиче да имамо ситуацију гдје се у неким стварима различито одлучује, а након тога имате ситуацију гдје не знате ко одлучује, да ли онај ко је прописан да треба да о томе одлучује или неко други.
"Поред свега тога имате огромну политизацију све укупног случаја који је везан за предсједника Милорада Додика, то је ситуација са којом живимо задње двије године. Та ситуација је показала, а морам и рећи, са намјером од стране Милорада Додика да покажемо и разоткријемо све апсурде у којима ми живимо", истакла је Цвијановићева.
Она истиче да је једна димензија та да имамо правну несигурност, а друга је чињеница да имамо неизабраног странца који нема никаква овлаштења ни по Уставу ни по Међународном споразуму чији је Устав дио путем једног од Анекса и нема никаква овлаштења те врсте да добије по домаћем или међународном праву.
Али је та права себи узурпирао Кристијан Шмит, ставио себе изнад парламента демократске државе, одлучио да он доноси законе, а онда исти ти закони су послужили Суду да некога процесуира и то демократски изабраног предсједника Републике зато што је имао свој политички став према одређеним питањима против онога што је радио Кристијан Шмит", истакла је Цвијановићева.
БиХ
Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?
Она истиче да ствар буде гора, Кристијан Шмит неовлаштено узурпира права парламента.
"Имате апсолутно његове унилатералне акције. Ако погледате садржину онога што је он кроз амандмане извршио измјене Кривичног закона БиХ бесправно, онда се запитате да ли је могуће да неко може да пропише аго га не поштујете да идете у затвор, а посљедично можете да имате и неку другу врсту мјера или забрана као што је да предсједник Додик не може да обавља јавне функције у трајању од шест година", рекла је Цвијановићева.
Она истиче да је предсједник Републике Српске Милорад Додик храбро одлучио да разоткрије све апсурде правног система наметнутог и околностима под којима живимо.
"Мислим да је ту битку изнио стојички, онако како не вјерујем да би ико од политичара могао то да поднесе, али је имао јасан циљ да се ствари доведе у ред", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да је сада преломна тачка која одлучује да ћемо ствари довести у ред или ствари гурнути даље у кризу и да је то ствар која најмање зависи од Републике Српске.
Цвијановићева је нагласила да је јасна позиција народа и институција Републике Српске да не желе сукоб са било ким.
"Поново је лоптица у неком туђем дворишту гдје имамо спрегу између тог страног фактора и домаћих субјеката који желе да праве и даље кризу. Када погледате да се један процес завршио врло погрешно, ви имате сада ситуацију да постоји запрека да се предсједнику Српске дозволи да заврши све оно што је потребно у оквиру домаћег правосуђа да би могао да се обрати Европском суду за људска права", истакла је Цвијановићева.
Она истиче да им то није било довољно да се неко понаша у складу са изборном вољом народа па би сада да циљају и таргетирају Милорада Додика као некога коме треба одузети могућност да се бави политиком на начин да води политичку партију.
"Сена Узуновић је одлучила да то испроблематизује, вјероватно под притиском своје јавности, упутила ЦИК-у која је са врло шареним гласовима прослиједила Основном суду у БиХ. Све је то игранка", истакла је Цвијановићева.
Она је истакла да онај ко је требало да да своје мишљење, већ дао мишљење јер је СНСД-е регистрован за изборе и са прихваћеним потписом лидера партије Милорада Додика.
Српски члан Предсједништва истиче да Сарајево не може да живи са чињеницом да се живи са миру него им је требала нека нова проблематизација.
Цвијановићева истиче да иза оваквих потеза стоји чињеница да правосуђе жели да одбрани Кристијана Шмита, а не да брани грађане који поштују Устав.
"Све је сулудо и сада враћамо поново ствари на њихов почетак да би покварили односе САД са којима имамо конструктивну улогу за разлику од оних силних година са којима смо се нагледали свакаквих интервенција које су долазиле од њих", истакла је Цвијановићева.
Она је истакла да САД жели да ресетује односе са Републиком Српском како би се направио амбијент који ће бити бољи од овог каквог јесте.
"Све што Српска ради у овом периоду јесте да се очува мир и стабилност, док други који то не желе су покренули сав ова хаос", истакла је Цвијановићева.
Цвијановићева је истакла да борба за позицију предсједника Републике Српске није престала и она ће имати свој правни пут.
"Оно што Република Српска ради је да изабере правни и политички пут за остваривање својих права", јасна је Цвијановићева.
Она је додала да можда дјелује да Српска има неке потезе који нису разумљиви људима, попут посљедње сједнице Народне скупштине Републике Српске, али да је ријеч о ситуацији која не може много да се објашњава али ће се видјети зашто је то тако.
"Покренули смо много активности, неке не можемо сада да објаснимо, али ћемо у неких пар седмица то врло успјешно и аргументовано моћи", нагласила је Цвијановићева за АТВ.
Она је додала да је Српска добила партнере који разумију да неко жели да погази вољу народа и да некоме одузме право на постојање.
Цвијановићева је навела да се дигла полемика о посљедњој сједници Народне скупштине Републике Српске и ономе што је усвојила, те констатовала да је ова институција власник онога што усваја и има право да у неком моменту процјени да одређени акти више не требају.
