Допис Сене Узуновић ЦИК-у: Додик не може бити запослен?

Додик би требало да остане без посла – прецизније, без свих послова. Тако се најкраће може описати посљедњи документ који је прије пет дана Централној изборној комисији БиХ упућен с адресе Суда БиХ.
Ничим изазвана, или ко зна чим изазвана или подстакнута, више од четири мјесеца од другостепене пресуде, судија Сена Узуновић писала је ЦИК-у БиХ са захтјевом да Централна изборна комисија предузме све радње с циљем провођења изречене мјере и правних посљедица пресуде Милораду Додику.
Судија Узуновић у свом се допису, опомени, подсјетнику или како већ тај документ може да се назове, позива на мање или више све оно на што је наведено и у правоснажној пресуди. Па ипак, има и новости – по први пут је из Суда БиХ стигло конкретно тумачење престанка службене дужности и запослења.
"Престанак службене дужности и престанак запослења, као правна посљедица осуде, односи се на престанак службене дужности и рада или запослења у правном субјекту, неовисно о начину финансирања истог", наводи се у допису Суда БиХ Централној изборној комисији БиХ од 16. октобра 2025. године.
Чита се допис који је јуче стигао до ЦИК-а, по ко зна који пут читају се пресуде, читају се Изборни и Кривични закон БиХ – у оба ентитета свима је јасно шта је намјера, али су сви у ребусу како је то Сена Узуновић од престанка запослења на мјесту на којем је Додик по службеној дужности дошла до тога да би Милорад Додик требало да заврши на Бироу за запошљавање.
Бубић: Занемарује се да је политичка странка субјект приватног права
"Да ли то значи да Милорад Додик не смије да буде ни директор неког приватног предузећа, и то правно лице. Исто као политичка партија. Не финансира се из јавних средстава", рекао је Миљкан Пуцар, адвокат.
Шест дана прије него што је Сена Узуновић откуцала и овјерила своје тумачење пресуде Суда БиХ, исти тај Суд БиХ одбио је жалбу странке Небојше Вукановића да се оспори пријава СНСД-а за пријевремене изборе јер је пријаву потписао Милорад Додик. Суд је тада констатовао да је ЦИК поступио исправно кад је овјерио кандидатуру јер је Милорад Додик у том тренутку у судском регистру био уписан као предсједник странке.
"Како је именовани у вријеме подношења предметне пријаве у име политичке странке, био овлаштен по упису у судски регистар, то значи да је предузео радњу у складу са овлаштењима предсједника странке", стоји у рјешењу Суда БиХ по жалби странке "За правду и ред – Листа Небојше Вукановића" од 10. октобра 2025. године
Констатовао је Суд тада да су тврдње жалиоца, односно Вукановићеве странке, да се правне посљедице пресуде и изречених мјера протежу и на обављање функције предсједника политичке странке нерелевантне у конкретном спору, те да то правно питање може бити предмет расправе у евентуалном поступку брисања уписа права заступања и представљања, што није у надлежности ЦИК-а. ЦИК се још није изјаснио – предсједник Јован Калаба није се данас јавио на телефон, а не може му се ни замјерити јер нема ни неутралног човјека у БиХ, а више ни пристрасног, којем је у овом тренутку јасно шта Суд БиХ хоће и од Додика, и од ЦИК-а, и од државе.
Вулић: Узуновићева изашла из оквира својих надлежности обраћањем ЦИК-у
Будући да је свима у БиХ јасно кога удара Суд БиХ, али чак ни у Федерацији више није јасно гдје Суд удара, у помоћ је прискочио бивши члан ЦИК-а Вехид Шехић, који је Суду преко медија посавјетовао да се сљедећи пут обрати на праву адресу.
"По мом мишљењу Суд Босне и Херцеговине морао би такву одлуку са упутством доставити и Суду у Бањој Луци, који врши регистрацију политичких субјеката и да тражи да се из регистра избрише име Милорада Додика јер више не може бити предсједник те странке", рекао је Вехид Шехић, бивши члан ЦИК-а БиХ.
Чак и у случају да се Суд БиХ обрати Основном суду у Бањалуци, дио правника тврди да СНСД нема разлога да брине кад је у питању кандидатура Синише Карана за предсједника на пријевременим изборима. Чак и ако Додик не буде предсједник странке, то не може угрозити већ овјерену пријаву странке на изборе.
"Све док оног момента до кад је Милорад Додик уписан у регистар као предсједник СНСД- а, он је предсједник СНСД- а. Према томе, ретроактивност не постоји", рекао је Миљкан Пуцар, адвокат.
Зна и Милорад Додик сваки детаљ удруженог правосудног подухвата с циљем његовог брисања из друштвеног живота, који већ превазилази политичке размјере. Не дјелује изненађено посљедњим дописом Сене Узуновић, чији је професионални педигре и животну агенду данас поново резимирао пред новинарима.
Додик: Нема народа, нема политике - само повријеђене сујете и изгубљене фотеље
"Она је муслиманка и генерише муслимански национализам и штити муслимански терор и злочине који су се десили у прошлом рату. То је она. Али видјећемо на крају. Правда ће увијек побиједити и вјерујем да ће она изгубити. Јер није у праву", истакао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске и СНСД.
Самосталност је једино реално рјешење, каже Милорад Додик у тренутку кад Република Српска поново покушава да корача у смијеру рјешења док с друге стране ентитетске линије сваким даном стижу све бруталнији напади на институције Републике Српске. На питање шта у случају да Суд БиХ настави да притишће у смијеру брисања Милорада Додика као законског заступника странке која носи његово име, најконкретнији одговор данас је у интервјуу за АТВ дала потпредсједник странке, Жељка Цвијановић.
"Е сад, неки који не желе мир, стабилност, не желе да се ствари врате у неке оквире, који би били добри за све, то су ти неки који су направили сав овај хаос и направили причу да Милорад Додик не може бити предсједник партије. Може и остаће, наравно, предсједник партије", истиче Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а.
Милорад Додик би у неком сљедећем документу на меморандуму Суда БиХ могао да изгуби и право на прикључак своје куће на струју, воду или канализациону мрежу, јер у овако широком, произвољном и иживљавању склоном тумачењу члана 114 Кривичног закона БиХ, то су ипак дозволе и одобрења која се издају одлукама органа власти. Само је питање до којег момента ће се сваки документ испод којег се потпише неки судија у Сарајеву сматрати владавином права у БиХ.
