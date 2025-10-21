Logo

Вулић: Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију политичких странака

Извор:

СРНА

21.10.2025

14:25

Коментари:

0
Вулић: Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију политичких странака
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да потези Суда БиХ директно урушавају демократске процесе и слободу политичког дјеловања.

Вулићева је истакла да Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију политичких странака, а нарочито не да тражи уклањање легитимно изабраног предсједника једне од највећих политичких партија у БиХ.

Она је казала да је потез Суда БиХ, који је упутио допис ЦИК БиХ у којем наводи да "Додик не може бити предсједник СНСД-а", апсолутно противуставан и правно неутемељен.

Ддд

БиХ

Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

''Ово се може посматрати искључиво као политички притисак и покушај иживљавања над члановима СНСД-а, којих има више од 200.000 широм Републике Српске и БиХ'', рекла је Вулићева.

Сања Вулић 5

БиХ

Вулић: Приједлог за смјену Чаваре није оправдан и нећемо га подржати

Она је поручила да СНСД остаје јединствен и одлучан да брани права својих чланова, институције Републике Српске и основне демократске принципе на којима почива свако слободно друштво.

''Милорад Додик је наш предсједник, а Ви свирајте Шмиту'', поручила је Вулићева.

Подијели:

Тагови:

Сања Вулић

Суд БиХ

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вулић: СНСД и ХДЗ трасирају европски пут земље

БиХ

Вулић: СНСД и ХДЗ трасирају европски пут земље

6 д

0
Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

БиХ

Вулић: Научити разлику између политичког става и фрустрације

1 седм

0
Вулић: Оружаним снагама требају униформе и опрема, а не маштање

БиХ

Вулић: Оружаним снагама требају униформе и опрема, а не маштање

3 седм

0
Вулић: СНСД брани институције Српске и право да народ бира

БиХ

Вулић: СНСД брани институције Српске и право да народ бира

3 седм

0

Више из рубрике

Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

БиХ

Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

3 ч

24
Милорад Додик, предсједник

БиХ

Додик: Полтроне из ЦИК-а БиХ приморали да гласају, ја сам изабрани предсједник

3 ч

2
Документи америчке администрације доказ да се Конаковић није шалио

БиХ

Документи америчке администрације доказ да се Конаковић није шалио

4 ч

1
Нешићу прихваћено јемство од 1,37 милиона КМ, Суд БиХ му укинуо већину мјера забране

БиХ

Нешићу прихваћено јемство од 1,37 милиона КМ, Суд БиХ му укинуо већину мјера забране

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Сједница Савјета безбједности о ситуацији на Космету

16

27

Пет ствари које никада не бисмо смјели тражити од партнера

16

23

Црна Гора би могла да остане без руских туриста

16

13

Преминуо популарни хрватски пјевач

16

10

Шта се дешава у тијелу ако сваког дана пијете пиво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner