Вулић: Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију политичких странака

Извор:
СРНА
21.10.2025
14:25
Коментари:0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић рекла је да потези Суда БиХ директно урушавају демократске процесе и слободу политичког дјеловања.
Вулићева је истакла да Суд БиХ нема надлежност да се мијеша у унутрашњу организацију политичких странака, а нарочито не да тражи уклањање легитимно изабраног предсједника једне од највећих политичких партија у БиХ.
Она је казала да је потез Суда БиХ, који је упутио допис ЦИК БиХ у којем наводи да "Додик не може бити предсједник СНСД-а", апсолутно противуставан и правно неутемељен.
БиХ
Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а
''Ово се може посматрати искључиво као политички притисак и покушај иживљавања над члановима СНСД-а, којих има више од 200.000 широм Републике Српске и БиХ'', рекла је Вулићева.
БиХ
Вулић: Приједлог за смјену Чаваре није оправдан и нећемо га подржати
Она је поручила да СНСД остаје јединствен и одлучан да брани права својих чланова, институције Републике Српске и основне демократске принципе на којима почива свако слободно друштво.
''Милорад Додик је наш предсједник, а Ви свирајте Шмиту'', поручила је Вулићева.
БиХ
3 ч24
БиХ
3 ч2
БиХ
4 ч1
БиХ
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму