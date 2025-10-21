Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

Извор:
АТВ
21.10.2025
12:55
Коментари:1
Суд БиХ послао је допис Централној изборној комисији у којем траже да се Милорад Додик уклони са мјеста предсједника СНСД-а подсјећајући на пресуду раније донесену.
Додику је изречена као мјера безбједности, забрана вршења дужности предсједника Републике Српске у трајању од шест година. Како се тврди и њиховом допису, правна посљедица пресуде прописане чланом 203а став 5. Кривичног закона БиХ је а) престанак службене дужности и престанак запослења; ц) забрана обављања службене дужности у законодавном, извршном, правосудном, управном или било којем органу који се у цјелости или дјелимично финансира из јавних средстава; и д) забрана стицања службене дужности у законодавном, извршном, правосудном, управном или било којем другом органу који се у цјелости ли дјелимично финансира из јавних средстава.
Они подсјећају да се престанак службене дужности и престанак запослења, као правна посљедица осуде, односи на престанак службене дужности и рада или запослења у правном субјекту, невезано за начин финансирања.
Даље, тврде да према Закону о политичким организацијама, СНСД има својство правног лица. Такође, чланом 18 Статута СНСД-а, прописано је и да је 1) Предсједник СНСД-а политички и извршни орган; 2) Предсједник СНСД представља и заступа СНСД.
Према томе, Суд тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела странке.
БиХ
24 мин0
БиХ
1 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
15 ч0
Најновије
Најчитаније
12
59
12
55
12
45
12
41
12
41
Тренутно на програму