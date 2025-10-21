Logo

Суд БиХ тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела СНСД-а

Извор:

АТВ

21.10.2025

12:55

Milorad Dodik SNSD
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Суд БиХ послао је допис Централној изборној комисији у којем траже да се Милорад Додик уклони са мјеста предсједника СНСД-а подсјећајући на пресуду раније донесену.

Додику је изречена као мјера безбједности, забрана вршења дужности предсједника Републике Српске у трајању од шест година. Како се тврди и њиховом допису, правна посљедица пресуде прописане чланом 203а став 5. Кривичног закона БиХ је а) престанак службене дужности и престанак запослења; ц) забрана обављања службене дужности у законодавном, извршном, правосудном, управном или било којем органу који се у цјелости или дјелимично финансира из јавних средстава; и д) забрана стицања службене дужности у законодавном, извршном, правосудном, управном или било којем другом органу који се у цјелости ли дјелимично финансира из јавних средстава.

Они подсјећају да се престанак службене дужности и престанак запослења, као правна посљедица осуде, односи на престанак службене дужности и рада или запослења у правном субјекту, невезано за начин финансирања.

Даље, тврде да према Закону о политичким организацијама, СНСД има својство правног лица. Такође, чланом 18 Статута СНСД-а, прописано је и да је 1) Предсједник СНСД-а политички и извршни орган; 2) Предсједник СНСД представља и заступа СНСД.

Према томе, Суд тражи од ЦИК-а да Милорада Додика уклони са чела странке.

Суд БиХ тражи од ЦИК да Додика уклони са чела СНСД

Милорад Додик

СНСД

ЦИК БиХ

predsjednik SNSD-a

