Документи америчке администрације доказ да се Конаковић није шалио

Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић потписао је 28. марта у испред овог министарства уговор са лобистичком кућом Боснијан Американ алајанс из Сједињени Држава, наводи се у документима америчке администрације, чије су факсимиле објавили федерални медији.
У Јединици задуженој за примјену Закона о регистрацији страних агената /ФАРА/ у Одјељењу за националну безбједност /НСД/ америчког Министарства правде регистрован је уговор између ове лобистичке куће и Министарства иностраних послова у Савјету министара.
У документу је јасно видљиво да је наручилац лобирања Министарство иностраних послова и да је датум потписа идентичан оном који се налази на оригиналном уговору.
Уговор је овјерен печатом Министарства, протоколисан бројевима Министарства, а потписао га је Конаковић.
Конаковић је прво тврдио да је уговор са Американ алајансом про боно, да су они његови савјетници, јер их је овластио да раде у интересу Министарства иностраних послова у Савјету министара и да за то има пуно законско право.
Он је све то негирао, након што је Тужилаштво БиХ покренуло истрагу због његовог незаконитог дјеловања.
Медији су раније објавили да је пропало Конаковићево лобирање јер је дио новца, које су у име Министарства иностраних послова на рачун лобиста уплатиле приватне компаније враћен у БиХ због сумње на прање новца.
Конаковић је због истраге у Тужилаштву БиХ изјавио да се шалио када је на Савјету министара рекао да је лично потписао уговор у својству министра.
Он је рекао да није то урадио, јер би то било незаконито.
Агенција за истраге и заштиту /СИПА/ БиХ провјерава наводе о поступањима Конаковића против којег је Тужилаштво БиХ формирало предмет због интерних премјештања и преузимања особа из других институција и са других нивоа власти у Министарство, речено је Срни у Сипи.
Из Сипе су навели да Агенција поступа по захтјеву Тужилаштва БиХ.
