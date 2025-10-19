У страху од истраге Тужилаштва Конаковић се одриче властитог потписа и поручује: “Шалио сам се"

Извор:
Министар спољних послова Босне и Херцеговине Елмедин Конаковић рекао је да се “шалио” када је на Савјету министара БиХ казао да је Министарство спољних послова ангажовало лобистичку кућу у САД-у. Он је, гостујући опет у програму Фаце ТВ-а, рекао да је недавно саслушан у Тужилаштву БиХ због случаја лобирање.
“Позвали су ме у Тужилаштво БиХ прије мјесец дана у својсвту свједока. Нисам знао о којем предмету је ријеч. Када сам дошао коректна је била тужитељица и њена истражилац. Кажу ми, је ли ово Ваша изјава на Кликсу када сам рекао да је Кајганић (главни тужилац оп.а.) отворио истрагу против мене лично зато што сам се шалио на Савјету министара БиХ да лобирање у Америци иде преко Министарства спољних послова БиХ, да сам ја лично потписао тај уговор. То је немогуће јер немам ту позицију. Било би незаконито да јесам“, рекао је Конаковић у суботу навече.
Да је могуће да је у питању шала, показује и датум када је Конаковић пласирао причу о ангажману лобистичке куће. Наиме, министар спољних послова БиХ је о лобирању у САД-у први пут говорио на конференцији за новинаре коју је са генералним секретаром Организације за европску безбједност и сарадњу (ОСЦЕ) Феридуном Х. Синирлиоглуом одржао на Свјетски дан шале – 1. априла 2025. године.
“Ми смо претпотписали и врло ће брзо профункционисати једна лобистичка кућа у САД до које смо дошли захваљујући бх. људима који тамо живе”, рекао је Конаковић 1. априла 2025. године.
Министар шаљивџија је, потом, наставио са својим шалама. Тако је 6. априла дојавио новинарима клиxа да је Министарство званично ангажирало лобистичку кућу у САД-у.
“Министарство спољних послова БиХ ангажовало је у Сједињеним Америчким Државама успјешне америчке бизнисмене поријеклом из БиХ који су потписали уговор са престижном лобистичком кућом с циљем приближавања и побољшања односа БиХ и САД-а”, гласио је увод у текст који је илустрован пригодном фотографијама министра Елмедина Конаковића са лобистом Алмасом Шехићем.
Истрага.ба је, 13. априла ове године објавила да је пропало Конаковићево лобирање јер је дио новца, које су у име Министарства спољних послова на рачун лобиста уплатиле приватне компаније враћен у БиХ због сумње на прање новца.
Алмас Шехић и његов пријатељ Мирза Пилаковић нашли су се, како сазнаје овај портал, у проблемима када су на њихове рачуне извршене уплате за “лобирање”. Тај новац су, према информацијама Истраге, прикупили предузетници из БиХ. Но, проблем представља чињеница да је уговарач посла било Министарство спољних послова БиХ те да је у уговору наведено да “лобирање” за Босну и Херцеговину обављати без накнаде. Стога никоме у банкарском сектору није било јасно на основу чега су предузетници уплатили новац за лобирање, ако они нису потписали такав уговор. И тако је, укратко, пропао посао вијека министра Елмедина Конаковића.
Конаковић је истог дана реагирао објавом на Фејсбуку, оптужујући Истрага.ба да заједно са Милорадом Додиком руши процес лобирања за Босну и Херцеговину. Но, када је Тужилаштво БиХ формирало предмет због сумње да је све урађено незаконито, Конаковић је на саслушању казао да се “само шалио”.
“Кајганић (главни тужилац оп.а.) је отворио истрагу против мене лично зато што сам се шалио на Савјету министара БиХ да лобирање у Америци иде преко Министарства спољних послова БиХ, да сам ја лично потписао тај уговор. То је немогуће јер немам ту позицију. Било би незаконито да јесам“, рекао је Конаковић.
Да ово није била само шала показује и документација Министарства спољних послова. Ово је уговор који је Министарство спољних послова БиХ 28. марта потписало са Босанско-америчком алијансом коју воде бизнисмени чији је бизнис “поправка клима уређаја”.
Дакле, јасно је да је Елмедин Конаковић 28. марта потписао, овјерио и под бројем протокола у Министарству спољних послова завео уговор са лобистичком кућом. Сада, пак, тврди да је то “немогуће” јер би било “незаконито да је потписао уговор”. Но, уговор постоји. Овјерен, потписан и протоколисан. И сам Конаковић ће рећи – незаконит.
