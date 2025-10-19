Возачи опрез: Дуге колоне возила према Хрватској

Извор:
Дуге су колоне возила на граничним прелазима према Хрватској на излазу из БиХ.
Из Ауто-мото савеза Републике Српске саопштено је да је на свим граничним прелазима ситуација промјењива, па савјетују возаче да прате њихове веб камере и на вријеме се информишу о дужини чекања.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ /ЕЕС/ могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на Шепку од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.
