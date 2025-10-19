Logo

Возачи опрез: Дуге колоне возила према Хрватској

19.10.2025

Гранични прелаз Градишка
Дуге су колоне возила на граничним прелазима према Хрватској на излазу из БиХ.

Из Ауто-мото савеза Републике Српске саопштено је да је на свим граничним прелазима ситуација промјењива, па савјетују возаче да прате њихове веб камере и на вријеме се информишу о дужини чекања.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ /ЕЕС/ могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Свијет

Од недјеље нова правила за улазак у ЕУ

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тона.

На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе. Теретна возила преко пет тона преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на гранични прелаз Рача.

Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на Шепку од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова. Викендом могу прелазити само у ноћном термину.

