Logo

Олуја носила све пред собом: Град под водом, бујице гутале улице и аутомобиле

Извор:

Агенције

19.10.2025

17:27

Коментари:

0
Олуја носила све пред собом: Град под водом, бујице гутале улице и аутомобиле

На град Иљору пало је до 60 литара кише за мање од сата, изазвавши бујице и поплаве. Због олује Алис, која већ двије недјеље хара Шпанијом, проглашена је "ванредна опасност" и покренуте су евакуације.

Јаке бујице опколиле су куће док су надирале поред зиданих зграда, остављајући многа возила заробљена у мјесту. Издат је жути метеоаларм, након чега су услиједиле евакуације јер је град био потпуно натопљен, пренио је Дејли мејл.

Драматичан снимак објављен на платформи Икс приказује тренутак кад је блатњава бујица преплавила град Иљору у провинцији Гранада у Шпанији, док су шокирани посматрачи снимали из даљине.

Сан наводи да су хитне службе одговориле на 15 различитих позива везаних за временске непогоде само у Иљори. Више од 10 домова и гаража је поплављено док је вода надирала широм провинције Гранада.

"Трајало је само 20 минута, али било је застрашујуће", рекао је један свједок за The Spanish Eye.

Олуја Алис хара Шпанијом више од двије недјеље

Локалне новине извјештавају да је на град пало до 60 литара кише за мање од једног сата. Разарање које је оставила олуја Алис посљедње је у низу које погађа источну обалу и острва Шпаније већ више од двије недјеље, остављајући популарна британска љетовалишта потпуно потопљена.

Раније ове недјеље, црвено упозорење проглашено је у Валенсији, гдје су блатњаве ријеке изазване налетима бујица заробиле возаче и потопиле њихове аутомобиле.

Због невремена је Каталонија прогласила ванредно стање за пет округа, укључујући Тарагону, која је највише погођена. Град је такође издао црвено упозорење, упозоравајући мјештане да се припреме за 180 мм кише у 12 сати, наводи Дејли мејл.

Обилна киша такође је зауставила јавни превоз, а воз који је саобраћао кроз медитерански коридор између Барселоне и Валенсије био је обустављен, остављајући заглављених око 3.000 путника.

Премијер Шпаније Педро Санчез позвао је јавност на "велики опрез", док су званичници поновили упозорења на "ванредну опасност" због олује Алис. Путници који се спремају за пут у Шпанију позивају се да редовно проверавају информације о летовима и возовима због могућих поремећаја, док метеоролошка упозорења и даље трају у већем дијелу земље.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Олуја

Шпанија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп срушио снове Зеленском

Свијет

Трамп срушио снове Зеленском

1 ч

0
Лоповима испао комад накита из Лувра: Нови детаљи филмске пљачке

Свијет

Лоповима испао комад накита из Лувра: Нови детаљи филмске пљачке

2 ч

0
Израелски министар одбране: Хамас ће платити због кршења примирја

Свијет

Израелски министар одбране: Хамас ће платити због кршења примирја

2 ч

0
Трамп оплео по предсједнику Колумбије: Вођа илегалне трговине дрогом

Свијет

Трамп оплео по предсједнику Колумбије: Вођа илегалне трговине дрогом

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

44

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

18

22

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

18

14

Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

18

12

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

18

10

Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner