Олуја носила све пред собом: Град под водом, бујице гутале улице и аутомобиле

Извор:
Агенције
19.10.2025
17:27
Коментари:0
На град Иљору пало је до 60 литара кише за мање од сата, изазвавши бујице и поплаве. Због олује Алис, која већ двије недјеље хара Шпанијом, проглашена је "ванредна опасност" и покренуте су евакуације.
Јаке бујице опколиле су куће док су надирале поред зиданих зграда, остављајући многа возила заробљена у мјесту. Издат је жути метеоаларм, након чега су услиједиле евакуације јер је град био потпуно натопљен, пренио је Дејли мејл.
Wow! Flooding in Íllora in the province of Granada, Andalucia, Spain this evening...🌊pic.twitter.com/Gy7CvbqHPF— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 17, 2025
Драматичан снимак објављен на платформи Икс приказује тренутак кад је блатњава бујица преплавила град Иљору у провинцији Гранада у Шпанији, док су шокирани посматрачи снимали из даљине.
Сан наводи да су хитне службе одговориле на 15 различитих позива везаних за временске непогоде само у Иљори. Више од 10 домова и гаража је поплављено док је вода надирала широм провинције Гранада.
"Трајало је само 20 минута, али било је застрашујуће", рекао је један свједок за The Spanish Eye.
17.10.2025#Spain— Climate Review (@ClimateRe50366) October 18, 2025
A yellow alert was issued for the eastern Loja region. Up to 60 liters of rain fell per meter. In Illora, Granada, up to fifteen incidents were reported. More than ten houses and garages were flooded. pic.twitter.com/AvZIEV8dTU
Локалне новине извјештавају да је на град пало до 60 литара кише за мање од једног сата. Разарање које је оставила олуја Алис посљедње је у низу које погађа источну обалу и острва Шпаније већ више од двије недјеље, остављајући популарна британска љетовалишта потпуно потопљена.
Раније ове недјеље, црвено упозорење проглашено је у Валенсији, гдје су блатњаве ријеке изазване налетима бујица заробиле возаче и потопиле њихове аутомобиле.
Због невремена је Каталонија прогласила ванредно стање за пет округа, укључујући Тарагону, која је највише погођена. Град је такође издао црвено упозорење, упозоравајући мјештане да се припреме за 180 мм кише у 12 сати, наводи Дејли мејл.
Обилна киша такође је зауставила јавни превоз, а воз који је саобраћао кроз медитерански коридор између Барселоне и Валенсије био је обустављен, остављајући заглављених око 3.000 путника.
Spain Under Water | Storm ‘Alice’ Brings Unprecedented Rain and Flooding— ALLATRA IPM (@allatra_ipm) October 18, 2025
Since October 9, the eastern coast of Spain has fallen under the influence of the first named storm of the season, “Alice.”
Murcia, Valencia, Catalonia, and the Balearic Islands were affected by the… pic.twitter.com/GQmqHKTlw6
Премијер Шпаније Педро Санчез позвао је јавност на "велики опрез", док су званичници поновили упозорења на "ванредну опасност" због олује Алис. Путници који се спремају за пут у Шпанију позивају се да редовно проверавају информације о летовима и возовима због могућих поремећаја, док метеоролошка упозорења и даље трају у већем дијелу земље.
Најновије
Најчитаније
18
44
18
22
18
14
18
12
18
10
Тренутно на програму