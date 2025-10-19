Logo

Лоповима испао комад накита из Лувра: Нови детаљи филмске пљачке

Извор:

Агенције

19.10.2025

16:13

Фото: Tanjug / AP

Пронађен је још један од девет комада накита Наполеона Трећег украдених из музеја Лувр, објавио је лист "Паризијен" позивајући се на извор.

Није прецизирано о каквом комаду накита је ријеч. Претходно је након јутрошње пљачке пронађена круна царице Евгеније.

Лист пише да су у пљачку умијешана четири криминалца. Двојица су била обучена у жуте прслуке попут радника, док су друга двојица чекала саучеснике на скутерима испод прозора музеја.

Лувр-пљачка

Свијет

Велика пљачка Лувра: Лопови имали механички лифт, све трајало седам минута

Француски министар културе Рашида Дати рекла је да су криминалцима била потребна четири минута да украду предмете од непроцјењиве вриједности.

Према ријечима министра унутрашњих послова Лорана Нуњеза, лопови су ушли у зграду са насипа Сене, гдје су у току били грађевински радови. Криминалци су користили камион са мердевинама да би ушли у музеј.

