Од недјеље нова правила за улазак у ЕУ

За путнике из 59 земаља, међу којима је и БиХ, од недјеље, 12. октобра, за путовања у већину земаља ЕУ почиње примјена електронског система контроле уласка и изласка /ЕЕС/ што подразумијева обавезно давање биометријских података /отисци четири прста и фотографија/.
Европска агенција за граничну и обалску стражу /Фронтекс/ развила је мобилну апликацију "Путовање у Европу" с циљем подршке чланицама ЕУ у употреби ЕЕС и олакшавања граничних провјера за путнике, речено је Срни из Граничне полиције БиХ, која ће подржавати примјену овог система.
Из Граничне службе истичу да ова апликација омогућава путницима који долазе у ЕУ да унапријед региструју податке о својим путним документима, доставе биометријске фотографије лица и одговоре на упитник о условима уласка.
Ове информације, које би уобичајено уносили гранични службеници приликом преласка границе, путем апликације могу бити послате унапријед, чиме се процес уласка и изласка из ЕУ знатно убрзава.
Из Граничне полиције су навели да апликација неће бити доступна на свим граничним прелазима, већ само на одабраним већим путничким чвориштима, с циљем смањења времена обраде на граници.
Према правилима система ЕЕС, свим путницима из трећих земаља ће се приликом првог уласка у 29 европских земаља /25 чланица ЕУ, уз Швајцарску, Норвешку, Лихтенштајн и Исланд/ електронски прикупљати биометријски подаци /отисци четири прста и фотографија/.
Биће евидентирани и датуми уласка и изласка, чиме ће бити замијењено досадашње печатирање пасоша.
ЕУ увођењем ЕЕС-а жели да убрза граничне контроле, олакша рад граничних служби и спријечи злоупотребу визног режима и прекорачење боравка, те кориштење лажних идентитета.
Систем ће омогућити краће задржавање на граници јер ће путници у будућности моћи да користе самоуслужне терминале или да унапријед пошаљу своје податке који ће се чувати у европској бази и користити при сваком наредном преласку границе, што значи да ће детаљан преглед бити потребан само приликом првог уласка.
Процјена је да ће се путници из трећих земаља, без обзира да ли у Шенген зону путују са визом или без, задржавати на граници дуже, до пет минута.
Кипар и Ирска засад неће користити нови систем, те ће и даље ручно печатирати путне исправе, док Велика Британија није дио Шенгенске зоне.
Иако примјена почиње у недјељу, 12. октобра, систем ће се уводити постепено, а очекује се да у потпуности буде оперативан до 10. априла наредне године.
У првим мјесецима могући су застоји на границама због прилагођавања, али се дугорочно очекује бржи и једноставнији прелазак.
Земље које примјењују овај систем могу да уводе различите елементе у фазама, укључујући и прикупљање биометријских података.
Могуће је да се рад ЕЕС-а потпуно или дјелимично обустави на одређеним граничним прелазима у изузетним околностима, као на примјер када би интензитет саобраћаја узроковао дуга чекања.
ЕЕС ће обезбиједити највише стандарде заштите података и приватности. Евиденција о уласцима и изласцима ће се чувати три године од датума креирања, док ће се појединачне датотеке, које садрже личне податке, чувати три године и један дан од датума посљедњег изласка.
Тренутно на програму