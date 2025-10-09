Српски професор претендент за титулу најбољег на свијету

09.10.2025
08:35
Коментари:0
Професор хармонике у Музичкој школи Предраг Јовановић из Ниша проглашен је за најбољег просвјетног радника у региону и као финалиста конкурса "Просветитељ" представљаће Србију на престижном свјетском такмичењу "Global Teacher Prize", које ће се одржати у Дубаију 2026. године.
У кратком филму који је објавио о свом раду, граду и школи, наводи се да је професор Јовановић је дипломирао и магистрирао на чувеном Музичком конзерваторијуму "П. И. Чајковски" у Кијеву, где је проглашен студентом деценије са просjечном оцјеном 10.
Током двадесет година рада са ученицима, његов педагошки приступ донио је више од 300 међународних награда, углавном првих, на такмичењима у земљи и иностранству.
Поред тога, активан је учесник међународних конференција и аутор бројних радова у свјетски признатим часописима посвећеним музици, култури и хармоници.
Јовановић истиче да је његова улога далеко шира од улоге професора. Наводи и да поред преношења богатог музичког знања дјеци, често заједно гледају филмове, бораве у природи и баве се спортом.
''У школи нисам само професор, ја сам и учитељ и васпитач, друг и подршка, а понекад и родитељ. Наш задатак није само да их научимо нотама, већ да кроз музику обликујемо душу, да од дјетета створимо вриједне, радознале и емпатичне људе. Вјерујем у посебан и лични приступ сваком ученику. Методика рада, коју сам развијао годинама, помаже ми да препознам скривене потенцијале, али и препреке које стоје пред дјецом - истиче професор Јовановић.
Како сам наводи, његова музичка школа у Нишу није само мјесто образовања, већ и стуб васпитања и развоја младих умјетника, који одрастају у срећне и испуњене људе, са правим моралним и породичним вриједностима.
