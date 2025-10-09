Logo

Скупљен новац за Албину: Оперска дива из Бањалуке иде на операцију у Минхен

09.10.2025

08:08

Скупљен новац за Албину: Оперска дива из Бањалуке иде на операцију у Минхен
Фото: Printscreen/Facebook/Đorđe Tomić

Оперска дива из Бањалуке, Албина Смајловић Томић, годинама се бори с тешком болешћу и сада јој је потребна помоћ добрих људи како би отишла на операцију у Минхен, која кошта 22.000 евра.

У Београду, њене српске колеге организују културне хуманитарне догађаје, а добра вијест је да је новац за операцију прикупљен. Тим поводом, оперски пјевач Младен Продан говори о најављеним културним догађајима, као и о тренутном стању Албине уочи одласка на операцију у Минхен.

''Албина је цијели живот била велики хуманитарац и својим радом је утицала на многе људе. Она је изузетно добар човјек и та сума од 22.000 евра, која се брзо прикупила, нешто је што је Албина заслужила, и сви смо јако срећни'', рекао Продан у нашем Јутарњем програму.

Албина Томић

Друштво

Живи у "самоубилачким боловима": Помозимо Албини у борби са опаком болешћу

Најављене концерте за Албину Смајловић Томић организују њене колеге које су сарађивале с њом током претходних година.

''Што се тиче концерта, њега смо организовали сви ми оперски пјевачи који смо имали сарадњу с Албином, прије свега Снежана Савичић Секулић, која је била њен професор, затим неколико колега који су били чланови оперског студија. Сви су врло радо и одмах прихватили да организујемо концерт у рекордном року, који ће се одржати 12. октобра'', поручио је Продан.

Истиче да се Албина веома радује операцији, те да је након захвата очекује дужи опоравак.

''Неуралгија у комбинацији са мултиплом склерозом изазива страшне болове у предјелу вилице, и чека је операција такозваном "икс технологијом" у Њемачкој. Након операције, два до три мјесеца неће осјетити значајне промјене, бол ће и даље бити присутан, али се потом очекује значајно ублажавање болова. Томе се сви радујемо, јер ће Албина коначно моћи нормално да функционише. Тренутно не може ни зубе да опере, а да не осјети бол'', рекао је Продан.

Наглашава да је Албина велики борац и да је и прије болести показивала да за њу не постоје границе, преноси РТРС.

''Даје све од себе, и ко је познаје лично, а не зна да болује – никада не би претпоставио. Труди се и даје свој максимум. Наступала је редовно у Бањалуци, у Банском двору. То је један од најљепших сопрана на Балкану, и сви се надамо да ће након операције поново моћи да наступа с нама'', закључио је Продан.

Тагови:

Хуманитарна акција

Albina

