Дневни хороскоп за 9. октобар: Дјевица често размишља о једној особи, Јарцу се допада особа са посла

09.10.2025

08:00

Horoskop
Фото: Pexels

Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.

ОВАН

Јесте да ће вам свакодневне обавезе донети велико трошење енергије и напетост, али ћете ипак успјети да урадите све оно што сте планирали. Осјећате јак емотивни импулс и потребу да се једној особи приближите. Можете да се покренете, преузимите иницијативу.

БИК

У приличној мјери сте изненађени информацијама које добијате, највише из разлога што нисте очекивали да су повољне по вас. Направите план рада и усредсредите се на битне пословне контакте. Добро за договоре. Заинтересованост за неког са ким сте често у контакту.

БЛИЗАНЦИ

Потребно вам је мало времена да се пресаберете и адекватно одговорите на ситуације у пословном окружењу. Нисте очекивали овакав развој догађаја. Имате добру комуникацију са неким ко вам је врло занимљив, али ова особа остаје недоречена.

РАК

Притиснути сте кратким роковима и трудите се да останете мирни у ситуацијама које у вама изазивају нервозу. Већи број обавеза. Спремни сте за већу отвореност према емотивном партнеру, али примјећујете да друга страна још увијек има блокаде.

ЛАВ

Већ у пријеподневним сатима ћете успјети да рјешите већу обавезу која вас је прилично оптерећивала. Спремни сте да остатак времена посветите редовним активностима, чак и да притекнете у помоћ колегама. Нисте задовољни односом са емотивним партнером.

ДЕВИЦА

Иако вам неки људи не пријају, ипак успјевате да одржите задовољавајући ниво комуникације. Пословне обавезе вам иду лакше него иначе. Једна особа вам се подвлачи под кожу и често размишљате о њој. Ипак, устручавате се да направите конкретнији потез.

ВАГА

Свјесни сте да је за неке ситуације потребно стрпљење, али сте већ прилично уморни од одуговлачења по питањима која су вам важна. Информације које добијате вам дају наду. Повучени сте у себе, бољи контакт са пријатељима него са вољеном особом.

ШКОРПИЈА

У једном тренутку се повлачите у своје мисли и до вас је тешко допријети, док већ у другом журите да завршите све што имате и пожурујете и оне са којима радите. У врло сте чудном емотивном расположењу. Имате осјећај да је партнер недоречен.

СТРИЈЕЛАЦ

Велика несигурност јер не знате да ли је прави моменат да се покренете око питања која су вам битна. Имаћете јаснију слику у другом дијелу дана. Вребате прави тренутак да једној особи дате конкретнију назнаку да вам се допада.

ЈАРАЦ

Са свих страна вас 'гађају' информације, вести и буквално ћете морати да се растрчите на сто страна да бисте све обавили у року. Повремено ћете имати осјећај да вам вријеме цури из руку. Велика заинтересованост за особу коју знате преко посла.

ВОДОЛИЈА

Постоји могућност за грешке. Било би добро да не журите, колико год вас неки рокови притискали. Јаки контакти са супротним полом током цијелог дана. Уживаћете у флертовању и занимљивој комуникацији са особама које сматрате правим изазовом.

РИБЕ

Уколико из претходне седмице вучете неку проблематику, данас је можете ријешити. Добар моменат да направите компромис са колегом са којим имате нешто лошији однос. Емотивно доста јак дан. Покрените се према вољеној особи или симпатији.

(Она.рс)

