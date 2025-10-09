Фудбалски свијет у шоку: Изненада преминуо тренер Боке Јуниорс

09.10.2025
07:49
Коментари:0
Тренер аргентинске Боке Јуниорс, славни Мигел Анхел Русо, преминуо је изненада у 69. години, потврдио је његов клуб.
Цијели фудбалски свијет је у шоку пошто се до сада није причало да је Русо болестан или нарушеног здравља, тако да је оваква информација оставила навијаче у чуду.
Русо је један од најбољих аргентинских тренера у посљедње три деценије и у јуну се иначе вратио на клупу Боке Јуниорс, по трећи пут у каријери. Идеја је била да је предводи на Свјетском клупском првенству, гдје се додуше Бока није прославила, а у Клаусури за сада "фино гура" и држи прво мјесто.
El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025
Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.
Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq
Прије три дана Бока Јуниорс је побиједила Њуелс Олд Бојс и сада су стигле трагичне вијести које су потресле све на "Бомбоњери".
Интересантно је да је Русо у играчким данима играо само за један клуб - и то Естудијантес од 1975. до 1988. године - док је као тренер предводио скоро све највеће клубове у Јужној Америци.
🇦🇷🥺 Miguel Ángel Russo. Sin más. pic.twitter.com/qpb2p5lYnT— JS (@juegosimple__) October 9, 2025
Почео је у Ланусу, па био у Естудијантесу, Универсидад де Чилеу, а Боку је први пут преузео 2007. године и освојио Копа Либертадорес. Са овом екипом подигао је титулу првака Аргентине у сезони 2019/20 и биће упамћен као стручњак кога су и његови играчи обожавали.
Навијачи Боке су иначе већ на улицама почели да пале свеће за њега, а и играчима је тешко пала ова вијест.
Најновије
Најчитаније
08
15
08
08
08
04
08
02
08
00
Тренутно на програму