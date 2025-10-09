Logo

Фудбалски свијет у шоку: Изненада преминуо тренер Боке Јуниорс

09.10.2025

07:49

Коментари:

0
Тренер аргентинске Боке Јуниорс, славни Мигел Анхел Русо, преминуо је изненада у 69. години, потврдио је његов клуб.

Цијели фудбалски свијет је у шоку пошто се до сада није причало да је Русо болестан или нарушеног здравља, тако да је оваква информација оставила навијаче у чуду.

Русо је један од најбољих аргентинских тренера у посљедње три деценије и у јуну се иначе вратио на клупу Боке Јуниорс, по трећи пут у каријери. Идеја је била да је предводи на Свјетском клупском првенству, гдје се додуше Бока није прославила, а у Клаусури за сада "фино гура" и држи прво мјесто.

Прије три дана Бока Јуниорс је побиједила Њуелс Олд Бојс и сада су стигле трагичне вијести које су потресле све на "Бомбоњери".

Интересантно је да је Русо у играчким данима играо само за један клуб - и то Естудијантес од 1975. до 1988. године - док је као тренер предводио скоро све највеће клубове у Јужној Америци.

Почео је у Ланусу, па био у Естудијантесу, Универсидад де Чилеу, а Боку је први пут преузео 2007. године и освојио Копа Либертадорес. Са овом екипом подигао је титулу првака Аргентине у сезони 2019/20 и биће упамћен као стручњак кога су и његови играчи обожавали.

Навијачи Боке су иначе већ на улицама почели да пале свеће за њега, а и играчима је тешко пала ова вијест.

Boka Juniors

trener

fudbal

