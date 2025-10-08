Logo

Умро Милош Миша Маринковић

Извор:

Телеграф

08.10.2025

13:28

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Фудбалски клуб Црвена звезда објавио је данас тужну вијест, у 89. години преминуо је један од најзначајнијих оперативаца у историји клуба са Маракане - Милош Миша Маринковић.

Он је рођен 18. марта 1936. године, а од најранијих дана је у Црвеној звезди. Био је свједок првог вјечитог дербија који је одигран 5. јануара 1947. године.

У Црвеној звезди је провео више од двије деценије на најодговорнијим функцијама, био је секретар стручног штаба и са те позиције пратио клуб на 684 званичне утакмице, међу којима је и она против Олимпика из Марсеја 1991. године, када је Црвена звезда постала шампион Европе.

Он је касније био генерални секретар клуба, док је током своје каријере био и први човјек Спортског друштва Црвена звезда.

