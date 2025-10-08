Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

Извор:
Кликс
08.10.2025
13:24
Коментари:0
Бенд Дубиоза колектив одгодио је објаву новог спота усљед смрти Халида Бешлића, а поручили су како им тренутно "није до пјесме".
Дубиоза колектив је претходних дана најављивала спот за дует с Дином Шараном који носи назив "А јој", међутим, објаву су одлучили одгодити.
"Данас смо требали објавити нови спот, али ћемо због тужне вијести о смрти великана Халида Бешлића помјерити премијеру", појаснили су у објави.
Уз то су додали: "Није нам до пјесме јер велики пјевач, а још већи човјек, више не пјева".
Поред Дубиозе колектив, из поштовања према лику и дјелу Халида Бешлића претходно је Црвена јабука објавила како одгађа концерт најављен за 11. октобар, те ће умјесто тога наступити 17. октобра.
"Поштована публико, обавјештавамо вас да се концерт групе Црвена јабука, који је био заказан за 11. октобар 2025. године, у договору с извођачем и комплетним тимом, одгађа и бит ће одржан у новом термину - 17. октобар 2025. године. Концерт се одгађа због тужне вијести о смрти великана наше музичке сцене Халида Бешлића", навели су из агенције Травел4Фан, која организује концерт.
Додали су да је у знак поштовања према његовом лику и дјелу одлучено да се термин концерта помјери како бисмо сви имали прилику да се достојанствено опростимо од човјека који је обиљежио генерације.
