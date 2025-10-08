Logo

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

Извор:

Кликс

08.10.2025

13:24

Коментари:

0
Халид Бешлић пјевач
Фото: YouTube/Screenshot

Бенд Дубиоза колектив одгодио је објаву новог спота усљед смрти Халида Бешлића, а поручили су како им тренутно "није до пјесме".

Дубиоза колектив је претходних дана најављивала спот за дует с Дином Шараном који носи назив "А јој", међутим, објаву су одлучили одгодити.

"Данас смо требали објавити нови спот, али ћемо због тужне вијести о смрти великана Халида Бешлића помјерити премијеру", појаснили су у објави.

Уз то су додали: "Није нам до пјесме јер велики пјевач, а још већи човјек, више не пјева".

Поред Дубиозе колектив, из поштовања према лику и дјелу Халида Бешлића претходно је Црвена јабука објавила како одгађа концерт најављен за 11. октобар, те ће умјесто тога наступити 17. октобра.

"Поштована публико, обавјештавамо вас да се концерт групе Црвена јабука, који је био заказан за 11. октобар 2025. године, у договору с извођачем и комплетним тимом, одгађа и бит ће одржан у новом термину - 17. октобар 2025. године. Концерт се одгађа због тужне вијести о смрти великана наше музичке сцене Халида Бешлића", навели су из агенције Травел4Фан, која организује концерт.

Додали су да је у знак поштовања према његовом лику и дјелу одлучено да се термин концерта помјери како бисмо сви имали прилику да се достојанствено опростимо од човјека који је обиљежио генерације.

Подијели:

Тагови:

Халид Бешлић

umor

novi album

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Суживот у Федерацији није могућ

24 мин

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Аутом на раскрсници ударио мајку и бебу, семафор није радио

26 мин

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Преварила породицу тврдећи да умире од рака: Жена трошила новац скупљен за лијечење на силиконе и луксуз

46 мин

0
Роналдо постао први фудбалер милијадер

Кошарка

Роналдо постао први фудбалер милијадер

56 мин

0

Више из рубрике

Пјевачица Мала Цана имала мождани удар, ево у каквом је стању сада

Сцена

Пјевачица Мала Цана имала мождани удар, ево у каквом је стању сада

56 мин

0
Огласио се Томпсон поводом смрти Халида Бешлића

Сцена

Огласио се Томпсон поводом смрти Халида Бешлића

1 ч

0
Потресно оглашавање Халидовог сина јединца: Ријечи кидају душу

Сцена

Потресно оглашавање Халидовог сина јединца: Ријечи кидају душу

3 ч

0
Пјевач Халид Бешлић

Сцена

Од ''Карауле“ до филма награђеног Оскаром: У којим остварењима се појавио Халид Бешлић

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

13

30

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

13

28

Умро Милош Миша Маринковић

13

28

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

13

24

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner