Потресно оглашавање Халидовог сина јединца: Ријечи кидају душу

08.10.2025

09:47

Фото: Printscren/Balkast

Легендарни пјевач Халид Бешлић преминуо је јуче, 7. октобра, након дуже и тешке болести у 72. години живота. Вијест о његовој смрти потресла је многе, а највећи бол подноси његова породица.

Иза Халида су остали супруга Сејда и син јединац Дино, који је на друштвеној мрежи Инстаграм објавио породичну фотографију и емотивно се опростио од оца.

"Драги мој тата, волио бих свашта нешто написати, али немам снаге за то. Само знам да ћеш пуно фалити овој екипи на слици, а поготову твојој Ламији и твом Белмину", написао је Дино и додао:

"Волимо те пуно и знај да те никада нећемо изневерити. С поносом ћу носити твоје презиме и бреме које си ми оставио. Твој Дино."

Статус Дине Бешлића
Статус Дине Бешлића

Супруга Сејда тешко поднијела вијести

Сејда Бешлић тешко је поднијела смрт свог животног сапутника Халида Бешлића, који је премунуо у 72. години живота у Сарајеву. Када су јој саопштили да је пјевач преминуо, тужним ријечима је, како сазнају домаћи медији, прокоментарисала "Ето мене брзо код тебе, стари мој".

Сејда и Халид су деценијама живели у складном браку пуном поштовања и љубави, а како је открио један менаџер, Сејда је тешко поднијела смрт животног сапутника.

Познат датум сахране

Џеназа легенди народне музике Халиду Бешлићу клањаће се у Гази Хусрев-беговој џамији у Сарајеву у понедјељак 13. октобра након икиндије намаза, а исти дан ће бити сахрана на гробљу Баре.

Халид Бешлић

