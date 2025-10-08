Потресно оглашавање Халидовог сина јединца: Ријечи кидају душу

Извор:
08.10.2025
Легендарни пјевач Халид Бешлић преминуо је јуче, 7. октобра, након дуже и тешке болести у 72. години живота. Вијест о његовој смрти потресла је многе, а највећи бол подноси његова породица.
Иза Халида су остали супруга Сејда и син јединац Дино, који је на друштвеној мрежи Инстаграм објавио породичну фотографију и емотивно се опростио од оца.
"Драги мој тата, волио бих свашта нешто написати, али немам снаге за то. Само знам да ћеш пуно фалити овој екипи на слици, а поготову твојој Ламији и твом Белмину", написао је Дино и додао:
"Волимо те пуно и знај да те никада нећемо изневерити. С поносом ћу носити твоје презиме и бреме које си ми оставио. Твој Дино."
Сејда Бешлић тешко је поднијела смрт свог животног сапутника Халида Бешлића, који је премунуо у 72. години живота у Сарајеву. Када су јој саопштили да је пјевач преминуо, тужним ријечима је, како сазнају домаћи медији, прокоментарисала "Ето мене брзо код тебе, стари мој".
Сејда и Халид су деценијама живели у складном браку пуном поштовања и љубави, а како је открио један менаџер, Сејда је тешко поднијела смрт животног сапутника.
Џеназа легенди народне музике Халиду Бешлићу клањаће се у Гази Хусрев-беговој џамији у Сарајеву у понедјељак 13. октобра након икиндије намаза, а исти дан ће бити сахрана на гробљу Баре.
