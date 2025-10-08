Супруга Халида Бешлића изговорила само ову реченицу кад је сазнала да је умро

Извор:
Курир
08.10.2025
08:43
Коментари:0
Сејда Бешлић, супруга пјевача Халида Бешлића се сломила када је сазнала да је умро.
Наиме, Сејда и Халид Бешлић су имали један од најскладнијих бракова на јавној сцени, а скоро 50 година су провели заједно.
Када су Сејди саопштили болне вијести да је преминуо Халид, она је наводно само изговорила:
– Ето мене брзо код тебе, стари мој.
Менаџер Халида Бешлића испричао је да цијело Сарајево плаче.
– Ма, цијели Балкан. Шта да вам кажем, пријатељ ме зове и плаче. Блиски пријатељи причају да је супруга тешко поднијела. И она је тешког здравственог стања. Стрес је то, знате. Они су се много вољели. Каже брзо ће код њега. Ту су унуци да их чува и чуваће их онако како је Халид желио. То је складна породица да не могу да вам опишем. Чекам да нам кажу када је сахрана. Овоме се нисмо надали – рекао је менаџер из БиХ.
Халид Бешлић је задњу своју пјесму посветио управо супрузи Сејди и носи назив по њеном имену.
– Жену нисам упознао на наступу. У једној кафани гдје сам наступао, на улазу у Сарајеву… ту је радила моја свастика, била је куварица, и она ме је упознала са женом. Она није излазила по кафанама. Када смо се упознали видио сам да је то то, забављали смо се пола године и одмах послије тога смо се вјенчали. Ето, толике године функционишемо и дан дана. Било је тешких година у нашем односу, али све смо превазишли… када смо били млађи то је некако и нормално – причао је Халид Бешлић који се остварио као супруг, али и и као отац и као дјед на шта је био веома поносан.
Навео је исто да није осјетио тренутак кад је био отац.
– Имам само једно дијете. Моја жена је имала проблема са јајницима и због тога нисмо могли да имамо још дјеце. Имала је тумор на јајнику, то смо ријешили операцијом и то је била посљедица. Њима никад ништа није фалило… ја сам стално путовао, радио… не можете се бавити музиком, а да будете стално кући, зато кажем да нисам осјетио те тренутке на прави начин – причао је Халид.
