Преминуо Халид Бешлић, регион се опрашта од легенде

07.10.2025
19:59
У свима нама – туга. Стихови ове пјесме данас су добили ново значење. Једна од највећих легенди народне музике на Балкану, Халид Бешлић, преминуо је у 72. години живота, након дуге борбе са тешком болешћу.
Био је и остао легенда, не само у музичком свијету. Памтиће се као човјека великог срца, колега, пријатељ.
"Не могу да опишем емоцију коју проживљавам тренутно. Халид је човјек који ми је дао шансу да 2018. године урадимо за нас први његов велики концерт у дворани Борик. Ове године смо урадили, нажалост, посљедњи његов велики концерт и такође, судбина је хтјела да то буде баш Бањалука. Саучешће породици, ми ћемо Халида Бешлића памтити до краја живота као једну људску громаду, као једног изврсног човјека и скромног човјека са којим је било дивота дружити се и сарађивати", рекао је Саша Марковић, директор Travel 4Fun.
Опраштају се пјевачи, сарадници, пријатељи, али и генерације које су одрасле уз његове пјесме. Вијест о његовој смрти затекла је многе колеге.
"То је једна од особа која је била вољела од апсолутно свих колега, никада нисам чула и у вријеме старе Југославије јер сам као дијете била већ на естрадној сцени, сви су имали за њега само ријечи хвале", рекла је Светлана Цеца Ражнатовић, пјевачица.
"Каква туга, много је био добар човјек. Он је мене обожавао", рекла је Дара Бубарара, пјевачица.
"Естрада је изгубила дивног човјека, пријатеља и другара. Оставио је иза себе много тога", рекла је Снежана Ђуришић, пјевачица.
Халид Бешлић је током живота снимио 20 албума и отпјевао преко 200 пјесама, укључујући бројне дуете. У каријери дугој више од три деценије продао је милионе албума и одржао на хиљаде концерата, многи од њих били су хуманитарног карактера.
