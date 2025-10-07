Logo

Ово је била посљедња жеља Халида Бешлића

Телеграф

07.10.2025

19:10

Халид Бешлић
Фото: YouTube/Screenshot/RTVTK

Легендарни пјевач Халид Бешлић преминуо је данас, 7. октобра, у 71. години, а вијест о његовој смрти потресла је цијели регион.

Посљедњих дана борио се са опаком и тешком болешћу, а битку је данас, нажалост, изгубио.

savjet bezbjednosti un

БиХ

Српска припрема извјештај који ће Русија представити у СБ УН

Почетком године друштвеним мрежама проширила се дирљива изјава Халида Бешлића, која ће сада посебно дирнути многе.

Пјевач је живио скромно, без скандала, а многи су га називали "човјеком из народа", због чега су га још више вољели, а ево како је говорио:

- Могу ја возити бијесни аутомобил, снимати милионске спотове, али зашто бих то радио док мој сусјед нема за хљеб? Мени је задовољство нахранити њега, отићи у јавну кухињу, дати свој допринос, нахранити данас 100 гладних уста или у дјечијем дому донирати новац. Волио бих, када одем, да ме памте као доброг човјека, а не као доброг пјевача - рекао је једном приликом Халид Бешлић, што много говори о томе какав је човјек био.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп не одустаје од Гренланда

Посљедња фотографија Халида Бешлића

Пјевач Халид Бешлић посљедњих дана разговарао је са фубалером Емиром Спахићем, са којим је био у сјајним односима.

Он је у једном моменту направио скриншот током видео позива са пјевачем, те је тако његова посљедња фотографија остала забиљежена и сачувана у његовом мобилном телефону.

Управо уз ову фотографију он се опростио од њега.

Ротација полиција

Свијет

Мушкарац трчао улицама са сјекиром у руци: Преминуо током полицијске интервенције

- Били смо се договорили да ти частиш ручком кад се вратимо са Кипра, брате. Нисам ни слутио да ће ми ово бити посљедњи твој пољубац. - написао је фудбалер Емир Спахић.

