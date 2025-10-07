Ово је била посљедња жеља Халида Бешлића

Извор:
Легендарни пјевач Халид Бешлић преминуо је данас, 7. октобра, у 71. години, а вијест о његовој смрти потресла је цијели регион.
Посљедњих дана борио се са опаком и тешком болешћу, а битку је данас, нажалост, изгубио.
Почетком године друштвеним мрежама проширила се дирљива изјава Халида Бешлића, која ће сада посебно дирнути многе.
Пјевач је живио скромно, без скандала, а многи су га називали "човјеком из народа", због чега су га још више вољели, а ево како је говорио:
- Могу ја возити бијесни аутомобил, снимати милионске спотове, али зашто бих то радио док мој сусјед нема за хљеб? Мени је задовољство нахранити њега, отићи у јавну кухињу, дати свој допринос, нахранити данас 100 гладних уста или у дјечијем дому донирати новац. Волио бих, када одем, да ме памте као доброг човјека, а не као доброг пјевача - рекао је једном приликом Халид Бешлић, што много говори о томе какав је човјек био.
Пјевач Халид Бешлић посљедњих дана разговарао је са фубалером Емиром Спахићем, са којим је био у сјајним односима.
Он је у једном моменту направио скриншот током видео позива са пјевачем, те је тако његова посљедња фотографија остала забиљежена и сачувана у његовом мобилном телефону.
Управо уз ову фотографију он се опростио од њега.
- Били смо се договорили да ти частиш ручком кад се вратимо са Кипра, брате. Нисам ни слутио да ће ми ово бити посљедњи твој пољубац. - написао је фудбалер Емир Спахић.
