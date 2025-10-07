Logo

Трамп не одустаје од Гренланда

07.10.2025

19:06

Трамп не одустаје од Гренланда
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп није одустао од планова да убиједи Гренланд да се придружи Сједињеним Државама, изјавила је у данска премијерка Мете Фредериксен.

"Мислим да не можемо да одахнемо", рекла је Фредериксенова на сједници парламента, пише "Политико".

Данска премијерка обећала је раније да ће подржати Гренланд против Трампових покушаја анексије "без обзира на то шта се деси". Трамп је више пута рекао да Гренланд треба да постане дио САД, док је бивши премијер Гренланда Муте Егеде рекао да острво није на продају и да никада неће бити.

Гренланд је био колонија Данске до 1953. године. Остаје дио краљевине, али је 2009. године добио аутономију са могућношћу самоуправе и доношења независних одлука у унутрашњој политици.

Мушкарац трчао улицама са сјекиром у руци: Преминуо током полицијске интервенције

