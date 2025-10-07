Трамп не одустаје од Гренланда

07.10.2025
19:06
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп није одустао од планова да убиједи Гренланд да се придружи Сједињеним Државама, изјавила је у данска премијерка Мете Фредериксен.
"Мислим да не можемо да одахнемо", рекла је Фредериксенова на сједници парламента, пише "Политико".
Данска премијерка обећала је раније да ће подржати Гренланд против Трампових покушаја анексије "без обзира на то шта се деси". Трамп је више пута рекао да Гренланд треба да постане дио САД, док је бивши премијер Гренланда Муте Егеде рекао да острво није на продају и да никада неће бити.
Гренланд је био колонија Данске до 1953. године. Остаје дио краљевине, али је 2009. године добио аутономију са могућношћу самоуправе и доношења независних одлука у унутрашњој политици.
Свијет
Мушкарац трчао улицама са сјекиром у руци: Преминуо током полицијске интервенције
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму