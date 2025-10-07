Лондон ускоро град без дјеце?

Извор:
СРНА
07.10.2025
18:07
Лондон би могао постати "град без дјеце" јер растући трошкови, лоши стамбени услови и затварање школа тјерају породице да га напусте, пише "Дејли мејл".
Позивајући се на просвјетне раднике лист је навео да опада број ученика, да се школе затварају, а породице исељавају због растућих трошкова превоза и становања.
Потпредсједник Националног удружења директора школа Дејв Вудс рекао је да постоји више околности који утичу на пад броја ученика.
"Имате високе цијене становања, високе цијене превоза, кризу трошкова живота", истакао је Вудс.
Према његовим ријечима, бројне породице селе се из Лондона и других градова како би добиле више простора за живот по истој цијени.
Он је додао да је стални силазни тренд почео и прије Брегзита и да су многе породице које су се преселиле у Велику Британију из источне Европе трајно напустиле земљу током пандемије ковида.
Џејмс Боуен, помоћник генералног секретара Националног удружења директора школа, рекао је за да је у многим дијеловима земље дошло до смањења потражње за мјестима у основним школама усред пада стопе наталитета посљедњих година.
"Ово је још израженије у појединим дијеловима Лондона, гдје су виши трошкови живота, укључујући трошкове становања и превоза, и породицама је све теже да приуште живот у неким насељима", рекао је Боуен.
Напоменуо је и да недостаје приступачних, квалитетних станова које имају простор за породице и за дјецу да се играју.
