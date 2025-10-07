Logo

Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

Извор:

Курир

07.10.2025

16:28

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Четворо миграната, укључујући једно дијете, утопило се пошто им је потонуо чамац код грчког острва Лезбос у Егејском мору, недалеко од обале Турске, саопштила је данас Обалска стража Грчке.

Патролни чамац Обалске страже извукао је из мора тијела двије жене, једног мушкарца и једне дјевојчице, а полупотопљен чамац је нађен близу стјеновитог дијела обале Лезбоса.

Halid Beslic insta

Бања Лука

Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

Тридесет четири особе успјеле су да стигну до обале, гдје их је нашла полиција.

Потрага и спасавање на копну и мору су прекинути пошто су мигранти рекли властима да је у чамцу било 38 људи, те нема несталих.

Власти нису изнијеле податке о националности миграната.

Грчка је једна од главних улазних тачака у Европску унију за људе који бјеже од рата и сиромаштва на Блиском истоку, у Африци и Азији.

policija rotacija

Свијет

Затвореник из БиХ, који је побјегао током наградног допуста, ухапшен у Фиренци

Многи се одлучују на кратко, али опасно плаћено илегално путовање од турске обале до оближњих грчких острва у гуменим или другим малим чамцима, махом неисправним за пловидбу, те многи тону.

