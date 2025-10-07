Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

Извор:
Четворо миграната, укључујући једно дијете, утопило се пошто им је потонуо чамац код грчког острва Лезбос у Егејском мору, недалеко од обале Турске, саопштила је данас Обалска стража Грчке.
Патролни чамац Обалске страже извукао је из мора тијела двије жене, једног мушкарца и једне дјевојчице, а полупотопљен чамац је нађен близу стјеновитог дијела обале Лезбоса.
Тридесет четири особе успјеле су да стигну до обале, гдје их је нашла полиција.
Потрага и спасавање на копну и мору су прекинути пошто су мигранти рекли властима да је у чамцу било 38 људи, те нема несталих.
Власти нису изнијеле податке о националности миграната.
Грчка је једна од главних улазних тачака у Европску унију за људе који бјеже од рата и сиромаштва на Блиском истоку, у Африци и Азији.
Многи се одлучују на кратко, али опасно плаћено илегално путовање од турске обале до оближњих грчких острва у гуменим или другим малим чамцима, махом неисправним за пловидбу, те многи тону.
