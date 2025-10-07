Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

Извор:
Легендарни пјевач Халид Бешлић, који је преминуо данас у 72. години након тешке болести.
Свој посљедњи концерт одржао је у Бањалуци 15. августа ове године, а већ тада је био лошег здравља, како је сам и признао на концерту.
Република Српска
Додик: Отишао је добар човјек који је пјесмом спајао људе
"Ја сам ових дана мало ровит што се тиче здравља, али нисам могао споменути отказивање. Био сам данас на инфузији да би се могло издржати", рекао је он тада на бањалучкој тврђави Кастел гдје је наступио пред више хиљада људи.
Први пољубац
Непосредно након пјесме “Први пољубац” открио је када се десио његов први пољубац.
"Мој први пољубац десио се кад је био земљотрес у Бањалуци. Некад било сад се спомињало", рекао је он додајући да је те 1969. године дошла једна група Бањалучанки у Сарајево и да је тада пао први пољубац.
Бешлић је током концерта открио је да је због здравља везан за Бањалуку присјећајући се да му је прије неколико година живот спасио доктор Владо Ђајић, директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
Бешлић му се на самом почетку концерта захвалио на томе.
"И кад је здравље у питању везан сам за овај град, јер да не би мог пријатеља Владе Ђајића, фалило је мало да… Мој пријатељ Владо Ђајић је и вечерас ту", рекао је Бешлић.
Сцена
Са овом болешћу се Халид Бешлић борио годинама уназад: Због ње је морао да промијени животне навике
Моменте са концерта је на свом Инстаграм профилу подијелио и сам Ђајић наводећи да понекад један тренутак може све промијенити.
"На самом почетку концерта, мој драги пријатељ Халид упутио ми је јавну захвалност зато што сам му прије неколико година, правовременом дијагнозом, открио озбиљно високо сужење најбитнијег крвног суда у врату, јер да нисам, то би га довело до тешког можданог удара са несагледивим посљедицама. Спашавање живота за мене није само посао, то је моја дужност, мој позив и најдубљи израз људскости. Желим му пуно здравља, снаге и још много година пјесме, радости и наступа! Богатство живота су људи попут њега – искрени, скромни и велики у срцу", написао је Ђајић, преносе "Независне".
