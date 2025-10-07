Logo

Срушио се дио зграде, има повријеђених

Извор:

АТВ

07.10.2025

16:19

Коментари:

0
Урушио се дио зграде у Мадриду
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Најмање три особе се повријеђене након што се зграда под реновирањем дјелимично срушила у центру Мадрида, саопштиле су власти у уторак, 7. октобра.

Двије особе су задобиле лакше повреде, док је трећа особа превезена у болницу са сломљеном ногом, рекла је Беатриз Мартин, портпарол хитних служби, преноси "Ројтерс".

Par, ljubav

Љубав и секс

Октобар доноси праву љубав за ова три знака

Повријеђени су навели да је у згради било више радника када је дошло до урушавања, додала је Мартин, не наводећи тачан број особа које се евентуално налазе под рушевинама.

Полиција и ватрогасци користе дронове и псе трагаче како би провјерили да ли се још неко налази унутар зграде, која се налази у близини оперске куће и краљевске палате шпанске пријестонице.

saj zandarmerija

Друштво

Почиње Жандармеријски вишебој: Полиција одмјерава снаге у Залужанима

Дјелимично урушавање петоспратне зграде догодило се унутар објекта, док је фасада остала нетакнута, додала је Мартин.

Према информацијама са веб странице, зграда се преуређивала у хотел.

