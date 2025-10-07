Срушио се дио зграде, има повријеђених

Извор:
АТВ
07.10.2025
16:19
Најмање три особе се повријеђене након што се зграда под реновирањем дјелимично срушила у центру Мадрида, саопштиле су власти у уторак, 7. октобра.
Двије особе су задобиле лакше повреде, док је трећа особа превезена у болницу са сломљеном ногом, рекла је Беатриз Мартин, портпарол хитних служби, преноси "Ројтерс".
Повријеђени су навели да је у згради било више радника када је дошло до урушавања, додала је Мартин, не наводећи тачан број особа које се евентуално налазе под рушевинама.
Полиција и ватрогасци користе дронове и псе трагаче како би провјерили да ли се још неко налази унутар зграде, која се налази у близини оперске куће и краљевске палате шпанске пријестонице.
Дјелимично урушавање петоспратне зграде догодило се унутар објекта, док је фасада остала нетакнута, додала је Мартин.
Према информацијама са веб странице, зграда се преуређивала у хотел.
