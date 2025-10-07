Борилачки спектакл "Хектор Фајт Најт 6": Тошић и Туцак гарантују спектакл

Извор:
Тешкашки обрачун домаћег представника Данила Тошића и Сарајлије Алије Туцака гарантује спектакл у насловном мечу вечери на "Хектор Фајт Најт 6" који се одржава у петак, 10. октобра у бањалучкој дворани ‘’Центар’’, под слоганом ‘’Ратници опстају, слаби нестају’’.
Представник Арес гyма миљеник је борилачке публике, Тошић је бескомпромисан борац који у рингу увијек оставља посљедњи атом снаге. Сваки његов меч проткан је узбуђењима, а и овај пут има ривала који је спреман да му се супротстави на исти начин.
- Спреман сам, дуго сам тренирао за овај меч. Увијек је посебна привилегија наступати пред бањалучком публиком која ми даје вјетар у леђа у најтежим моментима. Ужелио сам се мечева, Хекторов ринг има посебну тежину за нас домаће борца, одговорност је већа него када се боримо у страним организацијама, али то јесте чар спорта. Очекујем да публици приредимо спектакл - рекао је Тошић.
Ове године прилику су добили многи млади борци. Најбројнији су чланови Арес гyма, па ће главни тренер Денис Марјановић имати много посла током вечери.
- Биће веома занимљиво, Арес може да се похвали талентованим борцима који су жељни доказивања и траже своје мјесто под сунцем на борилачкој сцени. "Хектор Фајт Најт 6" је идеална платформа, ту је стасао и Стефан Добријевић који је у овом тренутку препознатљиво регионално име - истакао је Марјановић.
Оснивач ХФН-а Предраг Станковић најављује добре мечеве.
- На нашим манифестацијама истински борилачки фанови увијек могу да уживају у добром кикбоксу. Показало се да сваке године направимо добре мечеве, односно добра упарења, па не мањка узбуђења и неизвјесности. Овај пут, много младих борца наћи ће се у рингу, то нам причињава задовољство, а Тошић и Туцак побринуће се да у главном мечу докажу квалитет и оправдају еуфорију која прати ову борбу - рекао је Станковић.
Марко Гајић - Марио Ивкић
Дарко Лакић - Срђан Кезић
Давид Вучетић - Лука Цвишић
Кристијан Богојевић - Матија Радовић
Иван Анушић - Тилиен Страх
Ђорђе Дујаковић - Карло Кедвеш
Данило Тошић - Алија Туцак
