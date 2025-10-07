Logo

Борилачки спектакл "Хектор Фајт Најт 6": Тошић и Туцак гарантују спектакл

Извор:

АТВ

07.10.2025

15:51

Коментари:

0
Борилачки спектакл "Хектор Фајт Најт 6": Тошић и Туцак гарантују спектакл
Фото: Уступљена фотографија

Тешкашки обрачун домаћег представника Данила Тошића и Сарајлије Алије Туцака гарантује спектакл у насловном мечу вечери на "Хектор Фајт Најт 6" који се одржава у петак, 10. октобра у бањалучкој дворани ‘’Центар’’, под слоганом ‘’Ратници опстају, слаби нестају’’.

Представник Арес гyма миљеник је борилачке публике, Тошић је бескомпромисан борац који у рингу увијек оставља посљедњи атом снаге. Сваки његов меч проткан је узбуђењима, а и овај пут има ривала који је спреман да му се супротстави на исти начин.

- Спреман сам, дуго сам тренирао за овај меч. Увијек је посебна привилегија наступати пред бањалучком публиком која ми даје вјетар у леђа у најтежим моментима. Ужелио сам се мечева, Хекторов ринг има посебну тежину за нас домаће борца, одговорност је већа него када се боримо у страним организацијама, али то јесте чар спорта. Очекујем да публици приредимо спектакл - рекао је Тошић.

Ове године прилику су добили многи млади борци. Најбројнији су чланови Арес гyма, па ће главни тренер Денис Марјановић имати много посла током вечери.

- Биће веома занимљиво, Арес може да се похвали талентованим борцима који су жељни доказивања и траже своје мјесто под сунцем на борилачкој сцени. "Хектор Фајт Најт 6" је идеална платформа, ту је стасао и Стефан Добријевић који је у овом тренутку препознатљиво регионално име - истакао је Марјановић.

Оснивач ХФН-а Предраг Станковић најављује добре мечеве.

Борилачки спектакл "Хектор Фајт Најт 6"
Борилачки спектакл "Хектор Фајт Најт 6"

- На нашим манифестацијама истински борилачки фанови увијек могу да уживају у добром кикбоксу. Показало се да сваке године направимо добре мечеве, односно добра упарења, па не мањка узбуђења и неизвјесности. Овај пут, много младих борца наћи ће се у рингу, то нам причињава задовољство, а Тошић и Туцак побринуће се да у главном мечу докажу квалитет и оправдају еуфорију која прати ову борбу - рекао је Станковић.

Списак мечева

Марко Гајић - Марио Ивкић

Дарко Лакић - Срђан Кезић

Давид Вучетић - Лука Цвишић

Кристијан Богојевић - Матија Радовић

Иван Анушић - Тилиен Страх

Ђорђе Дујаковић - Карло Кедвеш

Данило Тошић - Алија Туцак

Подијели:

Тагови:

бокс

Dvorana Borik

Hektor fight night

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Вукомановић се бори за шампионски појас

Остали спортови

Вукомановић се бори за шампионски појас

3 ч

0
Бањалучанин у одабраном друштву: Бојиновић међу 20 легенди Партизана

Остали спортови

Бањалучанин у одабраном друштву: Бојиновић међу 20 легенди Партизана

1 д

0
Алекс Переира, бразилски ММА борац

Остали спортови

Переира пребио Дагестанца и вратио шампионски појас

2 д

0
Марко Бојковић се огласио послије драме: "Није истина да смо ухапшени, ево шта се десило"

Остали спортови

Марко Бојковић се огласио послије драме: "Није истина да смо ухапшени, ево шта се десило"

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну

16

30

Огласио се Небојша Дринић о пријави Ћурле: Испао му је телефон

16

28

Потонуо чамац, четири особе погинуле: Међу њима и дијете

16

26

Халид Бешлић је овако говорио у Бањалуци на свом посљедњем концерту

16

23

Затвореник из БиХ, који је побјегао током наградног допуста, ухапшен у Фиренци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner