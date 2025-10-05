Logo

Переира пребио Дагестанца и вратио шампионски појас

05.10.2025

10:28

Коментари:

0
Алекс Переира, бразилски ММА борац
Фото: Tanjug / AP

Бразилски ММА борац Алекс Переира осветио се Дагестанцу Магомеду Анкалаеву, ког је савладао у Лас Вегасу на УФЦ 320 спектаклу већ у првој рунди техничким нокаутом.

Иако је Дагестанац био фаворит због побједе у њиховом претходном мечу, фуриозним стартом Бразилац је показао свима колико су погрешили.

На изузетно доминантан начин Алекс Переира успио је да поврати шампионски појас у полутешкој категорији.

Дословце је пребио Дагестанца Анкалаева, који је у њиховом претходном одмјеравању снага почетком године славио послије пет рунди одлуком судија.

Сада није било потребе за толиким бројем рунди. Већ у првој је Бразилац завршио посао.

Кренуо је силовито, стуштио се на Анкалева ког је уздрмао једним снажним ударцем у главу. Дагестанац је покушао да се консолидује и да га обори, али је Переира био тај који га је бацио на под и докрајчио.

Низали су се ударци лактом по глави и тијелу Анкалаева, због чега је судија био приморан да прогласи побједника техничким нокаутом.

„Спремао сам се за ово. Многи нису вјеровали, али сам ја знао шта радим. Радио сам напорно и ово је показатељ свега тога“, кратко и јасно је поручио повратник шампионског појаса Бразилац Переира.

У сунасловној борби која је претходила спектаклу Переире и Анкалаева, Мераб Двалишвили одбранио је појас једногласном одлуком судија послије пет рунди са Коријем Сендхеном.

Подијели:

Тагови:

MMA

Алекс Переира

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Марко Бојковић се огласио послије драме: "Није истина да смо ухапшени, ево шта се десило"

Остали спортови

Марко Бојковић се огласио послије драме: "Није истина да смо ухапшени, ево шта се десило"

2 ч

0
Друга побједе Саре Ћирковић у професионалном боксу

Остали спортови

Друга побједе Саре Ћирковић у професионалном боксу

2 ч

0
Џудо турнир "Стеван Марковић" окупио рекордан број учесника

Остали спортови

Џудо турнир "Стеван Марковић" окупио рекордан број учесника

15 ч

0
Трагедија у Америци: Преминуо Артур Џонс

Остали спортови

Трагедија у Америци: Преминуо Артур Џонс

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Кошарац: Милорад Додик је лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени

12

41

Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

12

30

Драма у Словенији: Лавина затрпала троје хрватских планинара

12

27

Нови детаљи о Хрвату који је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

12

21

Нападнут Израел: Сирене се огласиле у Тел Авиву и Јерусалиму, пресретнута ракета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner