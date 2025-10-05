Переира пребио Дагестанца и вратио шампионски појас

05.10.2025
10:28
Коментари:0
Бразилски ММА борац Алекс Переира осветио се Дагестанцу Магомеду Анкалаеву, ког је савладао у Лас Вегасу на УФЦ 320 спектаклу већ у првој рунди техничким нокаутом.
Иако је Дагестанац био фаворит због побједе у њиховом претходном мечу, фуриозним стартом Бразилац је показао свима колико су погрешили.
На изузетно доминантан начин Алекс Переира успио је да поврати шампионски појас у полутешкој категорији.
ALEX FUCKING PEREIRA— Barstool Sports (@barstoolsports) October 5, 2025
NIGHT NIGHT @SpinninBackfist https://t.co/LmjCuL5CwR
Дословце је пребио Дагестанца Анкалаева, који је у њиховом претходном одмјеравању снага почетком године славио послије пет рунди одлуком судија.
Сада није било потребе за толиким бројем рунди. Већ у првој је Бразилац завршио посао.
Кренуо је силовито, стуштио се на Анкалева ког је уздрмао једним снажним ударцем у главу. Дагестанац је покушао да се консолидује и да га обори, али је Переира био тај који га је бацио на под и докрајчио.
Низали су се ударци лактом по глави и тијелу Анкалаева, због чега је судија био приморан да прогласи побједника техничким нокаутом.
„Спремао сам се за ово. Многи нису вјеровали, али сам ја знао шта радим. Радио сам напорно и ово је показатељ свега тога“, кратко и јасно је поручио повратник шампионског појаса Бразилац Переира.
У сунасловној борби која је претходила спектаклу Переире и Анкалаева, Мераб Двалишвили одбранио је појас једногласном одлуком судија послије пет рунди са Коријем Сендхеном.
