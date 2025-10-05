Марко Бојковић се огласио послије драме: "Није истина да смо ухапшени, ево шта се десило"

05.10.2025
Након вијести о хапшењу познатог српског ММА борца Марка Бојковића прво се огласио његов тренер Иван Ицко Ђорђевић, а сада се и сам Бојковић јавио и објаснио због чега је морао да буде приведен.
Нагласио је да није ухапшен, те да је то лажна вијест, као и да је једно лице пријетило и махало ножем пред њим и његовим пријатељима из академије. Потврдио је да је у тучи коришћен сузавац, као и да је лице које је све то урадило вишеструки преступник. Према наводима медија цијели инцидент се десио око пијаце "Смедеревски ђерам".
"Ево да се огласим поводом ситуације која се десила прије пар дана, а данас је изашла вијест да смо ухапшени мој тренер, пријатељ и ја, а то није истина. Прије неколико дана један манијак, вишеструки повратник, човјек који је склон насиљу, малтретирању жена, мушкараца и дјеце је налетио на наше пријатеље из академије, јурио их ножем и пријетио им. Они су побјегли, на крају је још једног на исти начин и он је побјегао, али манијак га је пратио. Ушао је на академију за њим, кренуо да пријети дјевојци која ради за пултом, увреде, рекао је да долази са његовом екипом и да ће све побити. Причао је на телефон, говорио "Дођите овде", буквално је све најгоре пријетње изговарао у том тренутку. Дечко је пришао и питао који је његов проблем, он је узео сузавац и испрскао га директно у очи, ту је клинац одреаговао, међутим, он није стао, изашао је, па се поново вратио. Ту су била и мала дјеца која имају од четири до 10 година која су била истраумирана послије инцидента. Како су сви били ту, све је испрскао сузавцем, и ту дјецу и те жене која су дошла са њима.
Ја сам био у шоку. Тренирао сам на другом крају сале и видим одједном вриске, чујем "нож, сузавац...", како жена тако и тог мушкарца који виче да ће све да побије. Видим малог Лакија који се држи за очи и говори да не види. Наравно, наша људска реакција је била појуримо тог човјека, да га спријечимо да повреди још некога и позовемо полицију. Ми смо јурили, он је кренуо да бјежи, ја сам га први стигао и то се види на снимку који није објављен. Ја улазим у продавницу сатова и говорим само да стане, хтио сам само да га зауставим да дође полиција. Међутим, он није желио и говорио "бјежи, заклаћу те" и прскао ме је сузавцем у очи. И ту улеће мој тренер Ицко који покушава са даском да му избије сузавац из руку, али он неће да стане и наставља да прска. Ту улеће и остатак људи, покушава да му отме сузавац, али човјек једноставно је психопата и све вријеме је пријетио. Нисмо имали друге опције него да га савладамо на начин на који смо могли. Наравно, пришао сам му опет, поново ме је попрскао, био сам већ тотално ослепљен... Био сам у паници да ће да повриједи мог тренера или неког пријатеља да ће да избоде. Радио сам шта сам могао да бих га спречио да тако нешто уради. Савладали смо га и извели напоље, држали смо га док није дошла полиција, добровољно сами отишли у полицијску станицу и дали изјаве. Рекли смо да желимо да поднесемо кривичне пријаве против тог човјека, као и сви родитељи, сви људи који су били на академији, сви су били оштећени тим сузавцем, јер нису могли да дишу. Академија је сат времена након што смо се вратили и даље била загушљива и није могло да се дише. Надам се да вам је јасно колико је човјек тај прскао тим сузавцем и колико је сузавац био јак. Можете да замислите како је било нама којима је директно у очи то прскао. Ја сам разочаран да тај човјек није задржан у притвору него је пуштен.
Тај човек ће кад-тад да повриједи неког. Његове комшије нам кажу... Његов отац је звао на његов телефон кад смо га ми савладали, ја сам се јавио на телефон, он је рекао "Јао, хвала, он је данас изашао и рекао да иде некога да убије, није попио терапију, тако да је тај човјек некога хтио да убије данас. То је могло да буде неко дијете, недужни човјек који пролази улицом, нека дјевојка... Сматрам да смо спречили велику трагедију, и да према нама и те како на овај начин не треба да поступају", рекао је Марко Бојковић, а преноси Мондо.
