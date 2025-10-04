Ухапшен Марко Бојковић!

Извор:
Телеграф
04.10.2025
15:24
Познати ММА борац Марко Бојковић ухапшен је у Београду након што је против њега и његовог тренера Ивана Ђорђевића, као и борца Луке Савића поднесена кривична пријава, сазнаје "Телеграф".
Наводно, они су нанијели тешке тјелесне повреде Ненаду Д. (1990) у продавници сатова код Ђерам пијаце у Булевару краља Александра.
Туча је резултирала озбиљним тјелесним повредама оштећеног, а како наводи исти извор полиција наставља истрагу и да се ухапшени терете за насилничко понашање и наношење тешких тјелесних повреда.
Подсетимо, у уторак је у Булевару краља Александра, у продавници сатова, избила туча више лица, којој је претходио инцидент у теретани. Наводно је, Ненад Д. (35) је утрчао у радњу како би се склонио, а за њим су утрчала више мушких лица, корисници борилачких вјештина познате академије, која су му задала више удараца рукама, ногама и дрвеним моткама по глави и тијелу.
Незванично, оштећени је прије тога у теретани испрскао ММА борце сузавцем и пријетио им ножем, да би потом услиједила реакција тројице оптужених.
(Телеграф)
