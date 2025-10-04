Детаљи пуцњаве у кафићу у Београду: Састали се да ''ријеше проблем''

04.10.2025
09:56
Коментари:0
Пуцњави у бару у Вишњичкој Бањи у Београду, у којој је убијен гост који се случајно затекао тамо, а рањена су два навијача Партизана - Немања Н. и Дарко Л. и још двоје људи, претходио је унапријед заказани састанак двије групе младића који су наводно договорили састанак како би "ријешили проблем", незванично се сазнаје.
Како открива извор, разлог састанка била је туча која се догодила неколико дана раније у Скадарлији.
Иначе, Немањи Н. и Дарку Л. су послије рањавања збринути у Ургентном центру, њихове повреде нису опасне по живот, они су одбили сарадњу са полицијом, а јуче су ухапшени и из болнице пребачени у притвор. Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду одредио им је притвор до 30 дана. Њихов притвор је наређен због опасности да би, ако би били на слободи, могли да утичу на свједоке, понове злочин, као и због узнемиравања јавности – потврђено је.
Србија
Одређен притвор осумњиченима за пуцњаву у Београду
Луцифер договорио састанак са групом како би “ријешили проблем” Наводно, према једној верзији догађаја, ухапшени Лазар Маринковић звани Луцифер, који је био у кућном притвору, договорио је састанак са другом групом, у вријеме када има право да хода, како би разговарали и “ријешили проблем”. Маринковића су, како тврде, пратили брат и још један мушкарац, а од осталих су дошла тројица, двојица рањеника и још један младић – открива извор, због чега су се кобног дана, у сриједу, нашли у бару у Вишњичкој Бањи.
Србија
Жени повријеђеној у пуцњави у Вишњичкој бањи се и даље боре за живот
Према његовим ријечима, сјели су за сто и разговарали, али онда је један од мушкараца који су дошли са друге стране устао и ударио Лазара Маринковића, који му је одмах узвратио. Неки очевици тврде да је избила туча и да је човјек тада извукао оружје, али да је највјероватније пиштољ закочио и није пуцао. Међутим, Луциферов брат је наводно извадио пиштољ и пуцао на два навијача на другој страни, али је погодио и људе који су се случајно нашли у бару – тврди извор.
Према његовим ријечима, истрагом би тек требало да буде утврђено да ли је још неко пуцао, као и ко су мушкарци који су потом дојурили у бијелом комбију. Постоје двије верзије, једна је да су сарадници Лазара Маринковића били у комбију и да су одлетели и отрчали до бара са капуљачама на глави и моткама у рукама. Међутим, према другој верзији, они су дошли да подрже другу страну, то јест, рањенике. На њихов сигнал, наводно су истрчали и пуцали испред бара – додао је он, додајући да би истрага требало да утврди тачно шта се догодило.
Подсјетимо, Лазару Маринковићу Луциферу Виши суд у Београду је касно синоћ, на предлог Вишег јавног тужилаштва у Београду одредио притвор до 30 дана због помагања у тешком убиству. За његовим братом, као и осталим актерима крвавог обрачуна, још увијек се трага.
Суди му се пред Специјалним судом у Београду због трговине дрогом и стављен је у кућни притвор. Његово суђење за дрогу заказано је за 22. октобар, преноси Курир.
Сцена
2 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Сцена
2 ч0
Хроника
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
14 ч0
Најновије
Најчитаније
11
50
11
48
11
46
11
31
11
31
Тренутно на програму