Станивуковић одговорио на прозивке Јовице Радуловића

АТВ

04.10.2025

09:38

Предсједник ПДП-а Драшко Станивуковић је рекао како му је засметао СДС-ов рок од седам дана за подршку кандидату ове странке на изборима у Републици Српској.

"Ићи на власт без ПДП-а и Драшка је једнако голорук ићи на тенк. Мени је жао због изјаве колеге Радуловића да неко може рећи да је ПДП тачка раздора. Ја сам рок од седам дана да се изјасним за нешто добијао кад идем на суд, тужилаштво и МУП, али то нису били пријатни позиви. Пријатељи зову телефоном, разговара се. Што седам дана? Не требају нам рокови, ми смо пријатељи", рекао је Станивуковић.

Поручио је како је ПДП раније пружио подршку Јовици Радуловићу у Модричи.

sds predsjednistvo 1

Република Српска

Ни Владе у сјени, ни некада државотворног СДС-а

"Категорички одбијам да сам било каква тачка раздора. ПДП када је добио прилику да укрупни снагу у Модричи, рекао сам одборницима да могу бити дио ПДП-а ако буду подршка начелнику Радуловићу. Нисмо уображени, али имамо достојанства да се цијенимо. Отворени смо апсолутно за све", закључио је Станивуковић.

